La carrera de Juankar (Boadilla del Camino, 1990), como le conocen todos, ha ido siempre muy rápida. No solo por su velocidad, definitoria, sino por lo rápido que fue cambiando equipo tras equipo. En Málaga ha encontrado su casa y sigue superando los obstáculos que le pone este deporte. Deja atrás su última lesión y vuelve a sumar titularidades con la blanquiazul.

–Otra lesión a su historial. Y otra vez que la supera. Ya sabe cómo va esto.

–Sí, bueno. Se ha juntado que el año pasado no se hizo la operación de cruzado y sabíamos que lo tenía colgando de un hilo... Sabíamos que en cualquier momento me podía pasar. He estado tres o cuatro meses jugando, entrenando y compitiendo con la rodilla rota hasta que no aguanté y decidí operarme.

–En el aspecto psicológico ha debido trabajar mucho. Siempre se recalca cómo algo fundamental.

–Lo he comentado siempre, que soy una persona positiva y eso ayuda a no venirme abajo y sobre todo en esos momentos y en ese tiempo de recuperación que es un tiempo largo.

–¿Hubo algún momento de arrojar la toalla con este tema?

–Al final se habla siempre de que estoy siempre lesionado. Estoy un poco cansado, la verdad. A mí también me molesta que gente que siga al Málaga se preocupe más de decir que estoy siempre lesionado que de que me recupere. Ese porcentaje está claro que es bajo, a lo mejor es un cinco o un 10%. Pero me da rabia, es más, me toca los cojones la verdad. Que haya gente que solo se preocupe de eso, que solo se habla de si salgo en una y entro en otra. Al final, lo he dicho. Me rompí el menisco externo y parte del cruzado contra el Real Madrid en el Bernabéu y se decidió no operarme el cruzado. Ya sabíamos que lo tenía roto, entonces cabía esa posibilidad. Ahora estoy contento con la recuperación, ha quedado muy bien y estoy genial.

–Vuelve de lesión, convocado, titular y victoria. Contento debe ser poco.

–Imagínate. Después de seis meses, aunque llevaba sin jugar desde septiembre, pero desde la operación han pasado seis meses y volver, titular y ganar como ganó el equipo el otro día es una alegría tremenda.

–Esta temporada es usted talismán. Cinco partidos, cinco triunfos para el equipo.

–Es verdad que los que he jugado esta temporada los hemos ganado y ojalá sea yo el talismán y sigamos ganando.

–¿Cómo se encontró físicamente ante el Oviedo?

–Bien, me encontré muy bien. Lo único es que mi cuerpo dijo basta antes de tiempo. Antes me lo decía en el 90 y esta vez me lo dijo en el 60. Pero es normal, poquito a poco. Ahora cogiendo ritmo de competición, porque al final el ritmo de entrenamiento y el de competición no tiene nada que ver. Aunque vayas al 100% entrenando no es lo mismo que en un partido.

"Me toca los cojones que haya gente que solo se preocupe de eso, que solo habla de si salgo de una y entro en otra"

–Entonces este parón no le viene del todo bien.

–Bueno, lo bueno es que esta semana le hemos metido caña. He hecho trabajo específico para mí, a parte con el readaptador [Manu Gestoso]. Carrera y fuerza. Y hoy [por el viernes] hemos tenido partidillo y viene bien. Es una semana bastante dura de trabajo, aprovechando el parón del fin de semana. La verdad es que tengo las piernas muertas [risas].

–¿Cree que le necesitaba el equipo?

–No soy yo quién debe decir eso. Pero siempre lo he dicho, siempre que esté bien intento sumar para el equipo, intento ayudar en lo que pueda y aprovechar mis virtudes.

–Lateral o extremo, y ahora están el capitán, Ricca, y Ontiveros desatado, ¿será difícil tener minutos con los dos a pleno rendimiento?

–Me da igual. A pleno rendimiento también yo soy muy buen jugador. Se ha visto en otras temporadas que he sido titular y esto es así. Que la competencia sea sana y que estén todos al cien por cien.

–¿Cómo ha vivido la temporada desde fuera?

–Nervioso y preocupado. Con ganas de volver y con esa espinita que no terminábamos de quitar en casa, que llevábamos desde enero sin ganar. Cada partido que jugábamos en casa era un sufrimiento...

–Con Muñiz fue raro, el equipo pasó de competir a un nivel altísimo a no salirle nada...

–Creo que fue más de cabeza. La confianza en cada jugador es la clave del fútbol. La gente se piensa que no, pero que un jugador tenga confianza o no es importantísimo. De ahí se ve un nivel u otro nivel.

–¿Se dejó de creer en él?

–No lo sé. Al final era un época en la que yo estaba en el gimnasio y estaba más preocupado de la recuperación que de lo que pasaba en cada entrenamiento.

–Ahora llega Víctor con un mensaje muy diferente.

–Me parece bien, porque al equipo le ha venido bien, se ha visto un cambio de actitud y de mentalidad en todos los jugadores y a la vista está los partidos que ha hecho el equipo.

"La confianza es la clave del fútbol. La gente se piensa que no, pero tenerla o no es importantísimo"

–¿Conocía a Víctor?

–Me habían hablado de él. Sí, le conocía del tema de Madrid y demás. Pero no le conocía personalmente.

–Apuesta más por el balón, ¿cómo están más cómodos?

–A la vista está que, con los jugadores que tenemos en el equipo, jugar ofensivo nos va bien. Se está trabajando muy bien en ese aspecto, al míster le gusta que tengamos la pelota y seamos ofensivos y creo que se está sacando partido de eso.

–Él acude mucho a lo psicológico, al estar bien de cabeza, a creérselo, ¿eso encaja con usted?

–Él le da mucha importancia al tema psicológico porque él ha sido jugador y sabe lo importante que es. Insiste mucho en este tema. Me decía que me recuperara bien, que tuviera confianza. Siempre me ha transmitido eso, que el cuerpo técnico confiaba en mí y que eso va a ser bueno para todos, que yo y todos estemos bien, eso es bueno para el equipo.

–¿Cómo ve al equipo de cara a lo que queda? Zaragoza, Albacete y Elche...

–Yo creo que el equipo está en una dinámica positiva. La victoria del otro día fue muy importante aquí en casa, por lo que te dije, para quitarnos esa espinita que teníamos clavada desde enero, que no conseguíamos la victoria desde enero y creo que el equipo está en una dinámica muy fuerte.

–¿Cómo se vivió la victoria ante el Oviedo en el vestuario?

–Imagínate. Después de tanto tiempo teníamos ganas de devolverle a la afición esa fuerza, ese cariño que nos da siempre.

–¿El play off lo ve garantizado? Pero el ascenso directo...

–Es cierto que lo tenemos en nuestra mano pero si se dan una serie de resultados, y este lunes jugando entre ellos Albacete y Granada, se podría subir también directo. Es verdad que está complicado, pero no tenemos nada que perder. Con el pleno y dándose una serie de resultados se podría dar pero claro, tiene que acompañar todo.

–Tiene contrato hasta 2021, ¿se ve muchos años más aquí?

–Ojalá que sí. Ojalá que recupere mi mejor nivel y pueda estar aquí muchos años porque estoy encantado. Tengo a muchísimos amigos que he hecho aquí, tengo muchísimos cariño a mucha gente. Además, creo que tengo algo personal que devolverle a la gente, esa alegría de que volvamos a Primera División.

–¿Se ha hablado de renovación?

–De momento no, pero a ver qué pasa de aquí a final de temporada. Ahora me voy a centrar en estar al cien por cien y en poder ayudar al equipo en lo que haga falta.

"El 'play off' lo tenemos en nuestra mano, pero el ascenso directo se podría dar con una serie de resultados"

–La afición se está volcando en este tramo final.

–En este tramo final y desde que comenzó la temporada. Hubo un cambio de mentalidad con respecto al año pasado, tras descender de una manera muy fea y era normal que la gente estuviera mosqueada y quemada. Pero a partir de pretemporada se dio un cambio de mentalidad de todos y la afición no ha fallado ningún fin de semana.

–Un último mensaje para la afición...

–Poco tengo que decirles... Ellos solos nos dan millones de fuerza, que queda lo último, que es lo más importante y que al final ellos son el jugador número 12 y es algo que se vio el otro día ante el Oviedo.