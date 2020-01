Koke Contreras quiso explicar los motivos que le empujan a abandonar el Málaga, club donde fue un ídolo como portero y donde estaba ejerciendo como preparador de porteros desde la llegada de Víctor Sánchez del Amo. La polémica salida del entrenador madrileño ha sido el detonante para su marcha, a pesar de que todavía tenía contrato en vigor. Lo cuenta en una carta que compartió en sus redes sociales.

“Después de los acontecimientos sucedidos las pasadas semanas, he tomado una decisión haciendo caso a mi espíritu de lealtad hacia Víctor Sánchez del Amo y su staff. Manifestar que en el mercado del pasado verano se renovó mi contrato con el club para la temporada 2019/2020 gracias a la confianza depositada en mí de Víctor y su staff, por encima de otras opciones de profesionales que manejaba el club. De no ser así, no hubiera renovado mi contrato con el Málaga”, comenzó el texto.

“Con los años he aprendido a ser leal con quien da la cara por uno y eso ha provocado sentir que mi sitio en estos momentos no sea seguir trabajando en el Málaga como si nada hubiera ocurrido. Principalmente porque mi trabajo se podría ver perjudicado en cuanto a calidad, esfuerzo y dedicación. Y eso no me lo podría perdonar nunca, porque no sé trabajar si no es de una manera profesional. Por ello he decidido rescindir de manera amistosa el contrato que me vincula al Málaga”, finalizó el meta.