La selección de Marruecos había anunciado su once para el partido ante Bélgica en este Mundial de Catar. En él figuraba el portero habitual en los últimos tiempos, el sevillista Bono, que hasta estuvo cantando el himno junto a sus compañeros como un titular más. Sin embargo, cuando llegó el inicio del encuentro, aparecía en el verde el ex cancerbero del Málaga CF Munir, que actualmente milita en el Al-Wehda saudí tras abandonar el Hatayspor.

Junto a él estuvo en el campo otro futbolista con pasado malaguista como el canterano Youssef En-Nesyri, delantero también del Sevilla FC, otro de los futbolistas fijos en los Leones del Atlas. Ambos ya estuvieron en el Mundial de Rusia en 2018.

No son los únicos nexos que tiene el Málaga en cierto modo con la Copa del Mundo que se disputar en Catar. En la selección española figura Pau Torres, que fue precisamente compañero de Munir en el Málaga en la campaña 2018/19. Ricardo Horta está con Portugal y Guillermo Memo Ochoa, con México. El mítico delantero Diego Alonso es ahora el seleccionador de Uruguay.

تعويض الحارس ياسين بونو بالحارس منير المحمديMunir El Kajoui replaces Yassine Bounou for this match against Belgium