La expulsión de Manolo Reina que Pellicer no entiende

La victoria del Málaga sobre el Cartagena en esta jornada 36º de La Liga SmartBank,que se disputó en La Rosaleda, dejó bastante polémica para analizar y, sobre todo, dos expulsiones. Una en cada bando. Por un lado, la primera fue en el combinado visitante, ya que su entrenador Carrión no regresó al banquillo tras el paso por vestuarios. El míster del Efesé había visto una amarilla sobre el césped de La Rosaleda tras protestar de forma insistente la no expulsión de Esteban Burgos, quien cortó una clara contra de su equipo con la mano. Sin embargo, en vez de calmarse volvió a dirigirse al colegiado Gálvez Gascón dentro del túnel con la siguiente expresión: "¡Estáis aquí acojonados!". No se lo pensó dos veces el árbitro madrileño, quien lo mandó a la grada.

Por otro lado, la otra fue para el combinado de Pellicer, en este caso para uno de los jugadores suplentes que conformaban el banquillo. Se trata de Manolo Reina, el cancerbero de Villanueva del Trabuco debió marcharse antes de tiempo de este por el siguiente motivo, según se recoge en el acta: "En el minuto 90 el jugador (1) Reina Rodríguez, Manuel fue expulsado por levantarse del banquillo haciendo un gesto a un espectador para que lanzase un balón al terreno de juego con intención de retrasar la reanudación del partido". Sin duda, la tensión estaba por las nubes y el portero blanquiazul salió mal parado de dicha situación.

Sin embargo, dicha decisión fue bastante protestada por el cuerpo técnico de Martiricos, es más, el propio técnico de Nules comentó lo siguiente en la rueda de prensa post partido: "No sabía porque había ocurrido. Lo que me ha dicho el colegiado no lo llego a entender. En este caso, las imágenes serán las que puedan decir si es verdad, en caso contrario habrá que recurrir".