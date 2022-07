Los fichajes del Málaga CF: "El objetivo es el ascenso"

El Málaga CF sigue confeccionando su plantilla con vistas a la temporada 2022/23 con la presentación de las últimas cuatro llegadas. Alex Gallar, Rubén Yáñez, Esteban Burgos y Jonás Ramalho posaron ya con la camiseta blanquiazul tras su presentación, donde la palabra ascenso volvió a resonar en la sala de prensa de La Rosaleda. Si anteriormente, Rubén Castro se pronunció públicamente en la presentación de camisetas del equipo de Martiricos, ahora su ex compañero en el Cartagena le recordó.

"Lo que diga Rubén voy con el, me sumo a su idea. La prudencia que podamos tener es buena, pero el objetivo que nos marcamos es ganar cada partido. No hay que ponerse techo, quizás se ha dicho muy pronto, pero la plantilla está construida para ello", reconoció Gallar. Aun así, conocen la dificultad de la Segunda División y así pide Yáñez que se tengan los pies en el suelo: "La Segunda no es fácil. Es muy dura, la competencia es grande y los equipos están mejor preparados. El objetivo es ir partido a partido y conseguir victoria a victoria . Es un año ilusionante y por qué no plantear ese objetivo"

Por su parte, Ramalho también pide tranquilidad: "Toda la plantilla, la afición y el club tenemos ese objetivo y creo que eso es algo bueno. Venimos con las máximas ganas de conseguir el objetivo, sin obsesionarse... Segunda es muy larga y competitiva. Cualquier equipo te puede ganar, el equipo esta capacitado, pero no hay que obsesionarse". Burgos, habla sobre la idea del míster Pablo Guede: "Desde el primer día estamos convencidos y el míster quiere que seamos un equipo protagonista, más que conservador. Esa es la ilusión y mentalidad del grupo". Aunque recuerda la dificultad de la Segunda con su propio ejemplo: "Si se presenta algo así es futbolístico, cuando a cuatro minutos pierdes contra un descendido y te quedas sin ascenso... eso te marca el calibre de lo que es la segunda y lo dura que es. Es importante que los cambios sumen y no cambie el ADN", añadió Burgos.

Conversaciones con Guede

Burgos explica sus primeras palabras con el míster: "Marcó la forma que quiere jugar: presionar y eso. Sabemos que va a ser un año intenso y hay que saber lo que demanda el técnico". Corroborado por Ramalho: "Ha transmitido la intensidad que quiere en cada partido y entrenamiento. La fuerza y el poder que tiene como persona lo transmite muy claro en el campo. El trabajo que quiere es ir mejorando para estar bien en liga". Yáñez confirma que Guede "tiene una idea muy clara de juego, nos estamos adaptando bien a sus ideas. Un sistema de juego bien claro, si trabajamos como debemos hacerlo todo va a salir genial". Gallar sentencia: "El convencimiento de la idea de juego es atractiva para todos y si creemos en ella conseguiremos los deseos que queremos".