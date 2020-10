15 fichajes, 15 voces. El Málaga presume de su transformación y realizó una presentación conjunta en La Rosaleda que dejó unas imágenes espectaculares. El club creyó necesario hacer un acto de este tipo, marcado por las limitaciones derivadas de la pandemia de Covid. Con el director deportivo, Manolo Gaspar, al frente, los futbolistas blanquiazules tomaron el estadio, una casa nueva prácticamente para todos ellos.

Orlando Sá, Escassi, Dani Barrio, Iván Calero, Cristian Rodríguez, Juan Soriano, Caye Quintana, Jozabed, Yanis Rahmani, Jairo Samperio, Mejías, Luis Muñoz, Joaquín Muñoz y Matos conforman el enorme grupo de fichajes. Todos dejaron sus testimonios.

Orlando Sá

"Cuando recibí la primera llamada diciendo que el Málaga tenía interés en que yo viniera aquí pensé inmediatamente que podría ser una buena ocasión, porque como la gente sabe hace mucho tiempo que jugaba. Primero por la lesión y segundo por los problemas que tuve en el Standard. Después vi la situación del club y pensé que podría ayudar cuando recuperase mi forma física y también que el club me podría ayudar a mí a meter mi nombre de nuevo en el camino del juego y los goles. Ahora el objetivo es coger la mejor forma física y no tener más lesiones, eso es lo más importante, y seguir un camino ascendente", desarrolló el luso, que confesó: "El idioma no fue un cambio grande, me siento tranquilo porque tengo aquí mi familia. Mis compañeros me ayudan mucho fuera del campo en todo lo que necesito y el club también. La adaptación, mirando todos los clubes por los que pasé, está siendo la más fácil de todas".

"Este es un proyecto distinto porque hay muchos jugadores nuevos, 15, y un club que está haciendo reformas con muchas cosas nuevas y muchos hábitos que tenemos que adquirir en equipo. Sobre todo la mentalidad ganadora en el juego. Eso lo vamos a lograr trabajando fuerte y en familia porque aquí somos todos importantes. Y esto está bien que los aficionados no olviden que no somos muy buenos cuando ganamos ni muy malos cuando perdemos. Durante este camino largo tendremos días complicados, buenos, malos y eso solo pasará si estamos unidos como grupo fuerte y familia. Lo más importante es que si recupero mi forma física ayudaré al equipo y marcaré goles. Como la gente sabe, estuve mucho tiempo fuera. Yo quería estar aquí desde el primer día de pretemporada para entrenar y que se vayan las primeras molestias que son normales en un jugador que no juega desde hace tiempo. El primer objetivo es coger un par de semanas entrenando bien sin lesionarme y luego con el juego vendrán las cosas buenas", concluyó.

Escassi

“Cuando surgió la posibilidad y me llamó Manolo, le dije a mi agente que no quería saber nada de ningún otro equipo, que no mirase nada, esta era mi prioridad absoluta y por fin se ha dado. Estoy con muchísimas ganas, con muchísima ilusión de volver aquí, a hacer las cosas bien y que nos salga un año muy bueno, después de tantos fuera de mi casa”, contó Escassi, que ve las cosas fluir: “No me ha costado la adaptación, aparte de porque soy de aquí, el equipo me ha acogido muy bien. La adaptación ha sido muy fácil con el gran vestuario que tenemos. Así todo es más rápido y se hace mucho mejor”.

Es un gran reto el del Málaga. “Es un proyecto nuevo, con muchísimas caras nuevas y lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo antes posible. La gente que llega nueva, como es mi caso, tenemos que poner nuestro granito de arena para adaptarnos rápido. Los que hemos llegado antes en la pretemporada tenemos que hacer que se adapten rápido, y vamos por muy buen camino”, dijo el malagueño que tiene claro los objetivos: “A nivel personal espero seguir así, que me respeten las lesiones y seguir manteniendo esa regularidad, que es lo más complicado en un futbolista, que no haya muchos altibajos. A nivel grupal, no me gusta hablar de objetivos, porque el año pasado pasamos una situación en la que la primera vuelta la acabamos en playoff de ascenso, y la temporada la terminamos en descenso. Hay que conseguir 50 puntos, la permanencia y una vez conseguidos esos 50 puntos, soñar es gratis. Pero tenemos que ir partido a partido, y cada semana nos medirá por lo que vamos a luchar”.

Escassi: "Primero los 50 puntos y luego, soñar es gratis"

Dani Barrio

El cancerbero explicó también sus razones: "Ha sido un verano atípico como todo el 2020. Después del descenso con el Numancia me quedo libre y desde el primer momento que sale la opción del Málaga no hay ningún tipo de duda. En principio es un club que está dormido pero pronto va a despertar y al final es la mejor opción. Con el tiempo se va a demostrar que ha sido la mejor opción y volverá a ser un club muy grande. Me he adaptado muy bien a pesar de llegar más tarde a la pretemporada y de tener pocas semanas antes del arranque de Liga pero la verdad es que de momento va todo bien, cogiendo la forma e intentando estar lo mejor posible para ayudar al equipo. Estamos en proceso de formación, de conocernos, de adaptarnos al sistema del míster, pero metiendo puntos en el bolsillo que al final es lo que importa. Esto es un camino muy largo de 42 jornadas pero creo que poco a poco el potencial del equipo se va a ir viendo y tenemos un margen de mejora muy amplio".

"He empezado jugando van 5 partidos, estoy contento intentando mejorar el rendimiento cada día y en cada entrenamiento. Al final los jugadores estamos para eso para entrenar y estar a disposición del cuerpo técnico que son los que deciden pero siempre con la máxima ambición de ayudar al equipo. Me encantaría jugar los 42 partidos porque estoy a muy buen nivel pero hay una competencia sana entre los tres que es lo que va a hacer que el nivel de la portería suba para ayudar al equipo", comentó sobre el debate de la portería, para finalizar: "A nivel de equipo estamos en fase de formación pero esto es una competición muy larga, tengo la experiencia del año pasado de acabar la primera vuelta en play off y acabar descendiendo. Hay que tener la cabeza fría y cuando llegues al mes de marzo vas a ver dónde estás situado y por qué vas a pelear y eso es lo importante. Tranquilidad, trabajo e ir sacando puntos".

Iván Calero

Iván Calero ha caído de pie en el Málaga. Tenía razones para firmar: “El interés de la dirección deportiva y el míster para que viniera a este club. Es un paso adelante y muy grande el venir a una institución como es el Málaga, con toda la masa social, la estructura del club, este estadio y esta ciudad. Es una motivación enorme poder venir a un club de estas características, pero lo que más me impulsa es ese interés de la dirección deportiva y del míster para que pudiera venir a aportar mi granito de arena y conseguir los objetivos”.

"Málaga es una ciudad bonita, es una ciudad de fútbol, con mucha expectación y mucha gente detrás de este club. Eso genera responsabilidad y motivación para salir cada día, tanto en entrenamientos como en partidos, a hacer las cosas lo mejor posible. Es un proyecto nuevo con mucha gente nueva, nos tenemos que ir adaptando todos porque venimos de sitios e ideas de juego diferentes. Lo importante es que todos tenemos una misma motivación, hacer las cosas bien en el club e intentar conseguir los objetivos lo antes posible, para estar tranquilos y disfrutar mucho de este club y de este estadio, que, cuando se llene, nos va a dar muchas alegrías”, añadió Calero, que es otro que no se desvía del carril: "El objetivo principal del club, tras la situación que hemos estado viviendo, es conseguir la salvación y, a partir de ahí, podemos soñar. Pero lo principal es ir partido a partido, luchando para ir consiguiendo puntos y estar con esa motivación de mejorar cada día, en cada partido y en cada entrenamiento. Eso es lo que nos va a dar para poder estar a final temporada peleando por los objetivos propuestos”.

Cristian

"Surge la posibilidad de venir a un club como el Málaga y yo soy joven y lo que quiero es crecer y cuando surge la oportunidad de venir al Málaga, yo sin pensarlo me vengo para acá. Yo soy de Jerez de la Frontera y la gente es como allí en casa, así que estoy aquí muy cómodo y la verdad, muy contento de estar aquí y seguir creciendo con este club. Es un grupo prácticamente nuevo porque somos muchos compañeros nuevos y es lo que queremos hacer, hacer grupo, hacer piña e intentar hacerlo lo mejor posible de todo esto. Desde un primer momento me he visto integrado en el equipo y estoy contento de ello. Objetivos no me marco, lo que busco es disfrutar del grupo y crecer lo máximo posible. Espero que los objetivos grupales se cumplan y ya veremos más adelante", desarrolló el centrocampista.

Caye Quintana

El delantero, que se estrenó en Zaragoza como goleador, no tuvo dudas: "La verdad que desde que contactó conmigo pensé que era el sitio idóneo para venir y así se lo comenté al Cádiz, que yo quería venir aquí. Y bueno, después de hacer pretemporada con el Cádiz, se cerró rápido porque yo quería que fuese así. Es una ciudad parecida a Huelva y Cádiz. Mi familia también está contenta de estar aquí. Nos han acogido muy bien tanto la afición como el club y los compañeros".

"Hay muy buen grupo y eso es importante parra conseguir cosas y al final vamos a hacer un buen grupo para competir. A nivel de grupo competir como estamos haciendo todas las semanas, y haciéndose poco a poco el equipo. Vamos a hacer un buen grupo. Hay que mirar partido a partido y no más allá para no equivocarnos", señaló.

Matos

Matos, que tuvo que ausentarse con permiso del club, también se explicó: "Es un reto importante para mí. Después de ese año con sabor agridulce que tuve el año pasado por el tema de mi lesión, gracias a dios está eso superado. Lo que más me atrae o me atraía es el reto que tenemos por delante que es lo que más me importa. Es un grupo nuevo en proyección, tanto los nuevos como los chavales estamos haciendo un grupo muy bueno y es verdad que estamos trabajando poco a poco, día a día. Se ven muchas cosas buenas que se verán reflejadas en el campo".

"¿Málaga? Se ve muy bien, una ciudad muy bonita, lo tiene todo. Estoy muy a gusto aquí y lo que queda es trabajar día a día. Será un año duro pero irá muy bien. Como reto hay que ir partido a partido. Estamos en construcción. Los mimbres del equipo son buenos y va a ir todo bien. Hay que tener paciencia, no me pongo ninguna meta. Ir día a día y ojalá se consigan los 50 puntos. Ese es el reto que tenemos y ya se verá qué es lo que pasa", concluyó el lateral zurdo.

Jozabed: "Necesitaba un poco de sur"

Jozabed

El talentoso centrocampista contó algunos detalles de cómo y por qué llegó al Málaga: "Mi agente me habla de la posibilidad de venir aquí bastante rápido. El club tenía limitaciones para poder firmar jugadores y se alarga más de lo previsto pero con la tranquilidad de saber que en cuanto se pudiera hacer se iba a hacer. Después de tantos años por el norte de España necesitaba un poco de sur y creo que es el sitio idóneo para hacer una buena temporada y encontrarme conmigo mismo. A eso ayuda el ambiente que hay en el vestuario. Un ambiente sano de gente humilde y trabajadora que a todos los que llegamos nuevos nos lo pone más fácil".

Del vestuario, completó: "Hay una mezcla muy bueno de gente joven y gente que tenemos más experiencia en el fútbol y se puede dar una conjunción muy buena. Uno siempre quiere dar su mejor versión pero a veces en el fútbol es complicado y al final los jugadores que año tras año no fallan están en el Madrid y en el Barça. Esperemos que se de una buena versión mía como el año pasado en el Girona. Soy el primero que quiere hacerlo y lo pondré todo por mi parte. ¿Objetivos? No nos hemos planteado en cuanto al tema colectivo. El objetivo debe ser ir entrenando día a día y esforzándonos lo máximo posible en cada entreno parra en el partido del domingo mejorar respecto al domingo anterior e ir viendo dónde nos va dejando LaLiga en cada temporada".

Juan Soriano: "Es un club grande tenga la situación que tenga"

Juan Soriano

El penúltimo en debutar, con muy buen pie, llegó del Sevilla (Monchi y Manolo explicaron así la operación): "Yo estaba de pretemporada en el Sevilla y me llamó mi representante con la opción de venir aquí y no lo dudé en ningún momento. Es un club grande en Segunda, aunque tenga la situación que tenga, pero ahora mismo se están haciendo las cosas bien y era un gran paso para mí para ir mejorando y creciendo. ¿Málaga?El clima es parecido, el ambiente en cuanto al entorno del club es parecido y la adaptación ha sido muy buena. Hay muchos jugadores nuevos, pero todos somos muy jóvenes, con ganas, ilusión y ganas de triunfar. Los entrenamientos se están dando muy bien estamos creando un buen grupo y se verán los resultados. Personalmente quiero seguir mejorando y aprendiendo, coger experiencia. Y colectivamente conseguir el objetivo que es la permanencia y a partir de ahí mirar más hacia arriba".

Rahmani

"Que te llame el Málaga siempre lo ves como un paso adelante para cualquier jugador, esté en la situación que esté ahora, el Málaga es el Málaga, entonces cuando te llama la ilusión es grande. No hubo mucho que pensar, la verdad. La lejanía de mi familia, es un cambio grande de ciudad, estoy adaptándome, pero creo que voy bien y me está gustando bastante", inició Rahmani.

"Nos estamos conociendo desde el principio. No sólo el Málaga. Hay otros equipos que son grandes que deberían ser punteros deberían estar ahí arriba y les está costando arrancar, es normal. La Segunda División es difícil. Y nosotros hay gente que va a ser importante en el equipo y acaba de llegar. Todo tiene que llevar su proceso y su tiempo. Cuanto antes llegue mejor pero yo creo que pese a todo lo pasado y con la gente llegada de hace poco pero vamos bien, por el buen camino. Hay cosas que mejorar pero en el Málaga y en el resto de equipos de Segunda", siguió.

"A nivel personal irá a mejor cada partido. Nos estamos adaptando todos, no llevamos mucho pero no hay excusas. Hay que sacar el mejor rendimiento individual ya. A nivel colectivo ha sido el rendimiento hasta ahora. Las cosas las hemos hecho bien. Eso es un plus, que a nivel colectivo estemos bien y juntos. A nivel individual llegarán las individualidades porque las tenemos. En mi caso creo que llegarán, estoy tranquilo y trabajando bien. A nivel grupal se está trabajando bien, seguir así y generar más en ataque, pero esas cosas las tenemos que trabajar. Al final cuando llevas poco tiempo entre jugadores falta química y entendimiento pero eso es normal, al final en cuanto cojamos dos o tres cosillas de estas vamos a generar", reflexionó.

Jairo Samperio

Uno de los nombres más llamativos del verano fue sin lugar a dudas Jairo Samperio, que narró el origen de todo: "La posibilidad se dio sobre principios de agosto. Manolo me comentó la situación del club y yo les di mi valoración. Estaba deseando volver a España y la opción que me dio fue positiva para mí. Quedamos en hablar más adelante y al final seguimos en contacto. La opción quedó abierta por las dos partes y la negociación fue fácil. Contento de estar aquí. Estoy feliz. Un club tan grande como el Málaga, que apuesta por mí, y me da la confianza después de un par de años malos por la lesión. Necesitaba esa confianza, por eso firmé dos años también, porque quería un poco de continuidad. Los primeros días en la ciudad han sido espectaculares, la gente me ha tratado con muchísimo cariño, tanto en la calle, las redes sociales, los compañeros… Estoy muy contento".

De lo deportivo, arrojó sensatez: "Necesitamos tiempo, pero la competición está ahí. Hay que sacar resultados lo antes posible y mejorar, conocernos lo antes posible. Tenemos muchas cosas que hacer. También para el míster. Hay que ir encajando las piezas poco a poco, necesitamos resultados, pero también paciencia porque hay gente joven y tranquilidad en ese aspecto. He venido aquí con una idea muy clara, recuperar mi mejor nivel. Me gustaría ser importante. A eso he venido y creo que eso sería una gran noticia para el Málaga, porque creo que puedo dar muy buenos resultados para el equipo".

Chavarría

El delantero, que marcó y asistió en La Romareda, se subió al mismo tren que sus compañeros: "Surgió la posibilidad de venir y con mucha ilusión. Como todos saben, es un club muy grande. Me hizo mucha ilusión venir, me desvinculé del Mallorca para venir acá y me encontré con un club muy bien estructurado, como una familia. El grupo, con muchos jugadores jóvenes, da mucha vida. Muy contento y tratando de ponerme a punto. ¿Málaga? Me adapté muy bien, es una ciudad muy linda. Me tocó estar un año en Mallorca, siempre había estado en el frío en Francia y en Bélgica. Vengo de Argentina, que hace un poco más de calor, así que me siento un poco más aclimatado.

"Nos vamos conociendo día a día. También hay jugadores con más experiencia que ponen orden en el vestuario. Eso es un buen conjunto para todos, a trabajar que esto recién empieza, y muy contento por todo. El objetivo individual es ser útil al equipo y ponerme bien físicamente para ayudar. El colectivo lo vamos viendo partido tras partido, la Segunda División es muy difícil y los objetivos a corto plazo", remató.

Mejías

"Estaba haciendo la pretemporada con el Leganés y cuando me lo comentó mi representante fue una opción increíble. El Málaga siempre ha sido un gran club, histórico, y encantando de estar aquí. El clima es espectacular, hay playa que a mí me encanta estar cerca de la playa. De los aficionados también he recibido mensajes positivos y me motiva mucho estar aquí. Hay un buen grupo de muchachos, también otros con experiencia que nos están uniendo más y ayudando bastante. Tenemos un gran grupo y cada vez, con más trabajo, mejoraremos mucho más. Personalmente quisiera disputar todos los minutos que pueda. Siempre dando lo mejor de mí. Y grupalmente lograr los objetivos que nos propongamos, creo que tenemos muy buen equipo, hemos empezado muy bien y queremos seguir esta racha", compactó Mejías, que ha jugado los dos últimos partidos y en el once titular.

Luis Muñoz: "Hace poco era recogepelotas y ahora estoy dentro como capitán"

Luis Muñoz

Aunque sea el más veterano de todo el vestuario por años en el club, lo de Luis Muñoz se puede considerar un fichaje. Acabó contrato y estuvo semanas desligado del Málaga. Pero al final se impuso la lógica y el malagueño esperó todo lo necesario para quedarse en un papel protagonista: "Estoy súper contento de poder estar otra vez aquí en el equipo de mi tierra que era lo que yo quería. Y lo principal ahora es coger el ritmo y estar en las mejores condiciones para poder coger el ritmo y sumar de tres en tres y salvar la categoría y a partir de ahí mirar hacia arriba pero lo importante es conseguir el objetivo. Estoy muy contento de firmar mi contrato con ficha del primer equipo, era una ilusión que tenía desde siempre y encima poder ser capitán del equipo es algo inexplicable. Hace poco estaba aquí de recogepelotas y ahora vivirlo desde dentro como capitán, estoy muy contento".

El centrocampista es uno de los pilares del Málaga: "La verdad que es un proyecto muy ilusionante, me he quedado aquí porque mi tierra ha hecho que me quede y he visto que todos vamos a luchar hacia el mismo objetivo. Es algo que la gente piensa que va a ser fácil pero no, este año va a ser un año complicado. Pero vamos a sacarlo, sea como sea, intentaremos lograr el objetivo. Tener a mi lado gente de Málaga para mí es un orgullo porque son gente que vengo viendo desde abajo. Yo me he visto en esa situación y ahora que estén en el primer equipo saben que tienen que luchar y saber lo que tienen y la responsabilidad que tiene este club".

"Lo principal es ganar los partidos. Individualmente quiero mejorar, siempre hay que mejorar pero lo principal es el grupo, no me miro a mi. Si un compañero tiene una posibilidad mejor que yo de marcar el gol le voy a pasar la pelota. No voy a ser egoísta en eso. Claro que quiero mejorar y madurar y poder conseguir muchos objetivos con el Málaga que es lo que quiero realmente", sentenció uno de los capitanes.

Joaquín Muñoz: "Tenía una espinita clavada con el Málaga"

Joaquín Muñoz

Otro malagueño que se moría de ganas por firmar con el club de su tierra. Llegó el último día a última hora y es el único que no ha debutado: "Es una espina que tenía clavada porque nunca se dio, no tuve la oportunidad de llegar a este club. En Málaga estuve en equipos de barrio y cuando se dio la oportunidad no lo pensé dos veces. Tengo a la familia, todas las personas que tu dices, amigos, para ayudar y lo voy a tener más fácil que otros compañeros y vengo aquí a sumar mi granito de arena".

"Llegamos muchos chicos nuevos, somos jóvenes, tiene mucha ambición el grupo y eso al final crea buen ambiente y creo que hay un buen proyecto después de todo lo que hay pasado el club. Nos falta un poquito de conocernos, pero esto va bien", prosiguió Joaquín Muñoz, que finalizó así: "No busco nada personalmente, si el equipo va bien, tú vas a ir bien. Hay que buscar objetivos grupales. Sacar los máximos puntos posibles para lograr nuestro objetivo hoy en día que es la permanencia y a partir de ahí, soñar. Joaquín cuando está bien estira mucho el campo, es muy eléctrico… tengo muchas ganas de jugar pero con la lesión ahora tengo que aguantar un poquito más".