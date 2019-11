Las mejores frases de la entrevista a Javier Tebas

Se le pudo sacar mucho jugo a la entrevista que concedió Javier Tebas a Málaga Hoy y el resto de cabeceras de Grupo Joly. Dibujó un mapa completo del fútbol andaluz, profundizó en el caso del Málaga CF, habló de la Supercopa, límite salarial, piratería, fútbol femenino... Cerca de una hora de conversación en la que dejó grandes frases y titulares que repasamos a continuación.

Las mejores frases de Javier Tebas sobre el Málaga

"Están haciendo otras gestiones, me consta, de un préstamo que estaban buscando, de alguna reducción de gasto..."

"El fútbol es más fácil de lo que parece, en enero hay una ventana de venta de jugadores"

"El Málaga todavía no ha hecho suficiente, en mi opinión, para arreglar ese problema de tesorería"

"Lo importante es que Shaheen trabaje por el plan de viabilidad y lleve la línea que debe, no que nos conozcamos"

"El alcalde me llamó un par de veces pero no le pude responder; y tengo que ser discreto con nuestros clubes"

"El jeque Al-Thani es peculiar, pero le recomendaría que el fútbol no se puede llevar por videoconferencia"

"LaLiga no está haciendo un máster con el Málaga; ya se ha descendido o multado a otros clubes"

Sobre fútbol andaluz

"Siempre en el fútbol español tradicionalmente ha tenido mucho peso el fútbol andaluz y lo tiene ahora"

"El derbi, como se le llama aquí, ayuda a expandir la marca de Betis y Sevilla por el mundo”

"Es bueno que haya un líder como el Granada, lo importante es que la Liga sea competitiva”

"El Cádiz es uno de esos clubes simpáticos, puede ser el octavo-noveno a nivel de marca en España”

"En enero o febrero habría problemas de tesorería en el Málaga si no se reducen gastos o aumentan ingresos”

"En Almería alguien quería poner demasiado dinero y eso inflaciona la categoría; según los estatutos no se podía”

"Ahora que toda la afición del Córdoba está preocupada hay que hacer una reflexión sobre lo que ha pasado”

Otros asuntos

"Estamos muy contentos con lo que hicimos con el fútbol femenino; ahora han creado una selva”

"Lo que pasa en Italia, que ha hecho una ley competitiva y favorable para la industria el fútbol profesional y que habría que hacer algo similar"

"Estamos perdiendo al año 400 millones de euros por este concepto"

"Tenemos estrategias hasta con HBO. Tenemos una unidad antipiratería muy puntera en el mundo"

"A nosotros se nos ocurre llevar la Supercopa a Arabia, al que nos está robando al fútbol español"

"Fuera de España vendemos cada año 900 millones de euros en derechos de televisión, el 49% de lo que ingresamos"

"Nos gusta tener a los mejores jugadores, no pagar por el fútbol y que me lo pongan a la hora que me levanto de la siesta y me tomo café"