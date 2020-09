La hora de enseñar las cartas

"En el hipotético caso de que no nos pongamos de acuerdo, nos levantamos, queda cerrada la mesa de negociación y a partir de ahí es el club el que decide cuándo ejecuta el despido de esos trabajadores. El 5 de octubre es una fecha clave para todas las partes". Son palabras del administrador judicial del Málaga José María Muñoz en su comparecencia del 9 de septiembre. Mañana lunes será la tercera reunión con la AFE para negociar sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que hay planteado con el grueso de la plantilla del año pasado.

Sin acuerdo alguno en las dos previas y sin que ni siquiera se acercaran posturas, el lunes marca el momento en el que ambas partes enseñen sus cartas, al menos parte de sus jugadas. Si quieren un acuerdo, se debe avanzar, si creen que sus argumentos les proporcionan la jugada ganadora, acabarán viéndose en los juzgados, salvo sorpresa.

"Es la fecha límite [5 de octubre, día del cierre de mercado] para ambas partes. No dependemos de nadie para los despidos y luego en el caso de que lo recurran, ya se dirá en uno, dos, tres, cuatro años quién tiene la razón. Podría llegar hasta el Supremo. Y no quedan bloqueadas las fichas. Están despedidos”, explicó Muñoz al respecto en su última aparición.

El Málaga no podrá inscribir nuevos jugadores hasta que no se deshaga de masa salarial y los jugadores no podrán firmar con otro equipo hasta que no resuelvan la situación y sus fichas queden libres. Es un doble problema con el tiempo jugando en contra de ambos. De un lado se quiere que los jugadores se vayan traspasados o abonar lo que dicta la ley en caso de despidos, del otro se quiere negociar por parte del montante de los contratos que aún no se han cumplido, que se retire el ERE, algo que Muñoz descartó de plano : “La única petición de la AFE es que retire el ERE. Si lo hago el Málaga estaría en octubre en concurso de acreedores y en noviembre o diciembre en liquidación. Y ahí el Málaga estaría disuelto”.

Con este panorama, si se repiten las tablas en la reunión y no hay avances, es probable que la paciencia del Málaga se acabe y decida ejecutar los despidos en función de la fecha más convenientes para las arcas y planificación del equipo. Esto impediría el cobro de traspaso por los jugadores pero ahorraría dinero. Está por ver si se realiza este supuesto tan agresivo, que no es nada habitual en el fútbol, pero que sí consta entre las medidas para conseguir la supervivencia del equipo. La reunión marcará los tiempos.