Benkhemassa, superviviente a las turbulencias

Sadiku, Lorenzo y Benkhemassa. Hace un año y un par de semanas que los tres fueron presentados en La Rosaleda. Dos cesiones y un fichaje procedente de la liga Argelina. Ambiente de tensión, incredulidad y no era por los jugadores. El Málaga iniciaba una temporada tan rocambolesca, que no cabe en un periódico entero, y el argelino Mohammed Benkhemassa llegó como "fichaje del jeque": sin experiencia en el fútbol europeo y por la ficha mínima, contrato de tres años. Su fichaje fue anunciado con menos de dos horas para el cierre del mercado, el drama de las inscripciones en el verano pasado le dejó como único fichaje utilizable por el equipo.

Pocas expectativas y una participación que terminó con 19 partidos jugados -sólo dos de ellos completos y nueve como titular-, y siete tarjetas amarillas, tal vez más de lo que se presuponía. Con el problema de la adaptación a una competición muy distinta en ritmo y fútbol a la suya, lo cierto es que Benkhemassa fue utilizado por los entrenadores de la pasada campaña. bastante. En esta no está entre los incluidos en el ERE y el campeonato ha comenzado con una curiosa fórmula: siete fichajes, tres jugadores del filial y Benkhemassa ha sido la confección de la alineación de Pellicer en las dos primeras jornadas.

Contra el Tenerife jugó el partido entero, algo que no ocurrió en Castalia. Pellicer no dudó. Después de una jugada en la que Benkhemassa regateó a dos jugadores y al perder el balón realizó una dura entrada con al rival, el técnico malaguista lo sacó del campo. El medio tenía una amarilla previa y aunque el lance que provocó su cambio se saldó con una amarilla para Señé –se levantó enérgicamente a recriminarle la falta a Benkhemassa– y otra a Escassi que pasaba por allí para evitar enganchones, el entrenador malaguista entendió que el árbitro le había perdonado la expulsión a su jugador y lo sacó del campo, consciente de que no habría segunda oportunidad y de que llegar tarde a un corte es algo que el mediocentro o hace de vez en cuando. A falta de que se complete la plantilla, el argelino sobrevive en el once malaguista.