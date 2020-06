El informe del administrador apunta a la "necesidad de ampliar capital" en el Málaga CF

El informe que el administrador judicial, José María Muñoz Jiménez, remite a la jueza sobre la situación actual del Málaga, es demoledor. Málaga Hoy tuvo acceso a las 73 páginas detalladas en las que se refleja la situación del club. Pese a que se apunta a que no hay riesgo de descenso administrativo, se apela a la necesidad de cobrar los préstamos concedidos a los Al-Thani para "no tener problemas de tesorería". Se añade también que el concurso de acreedores no es una opción prioritaria y que será imposible realizar traspasos de futbolistas para mitigar la situación.

Las conclusiones del estudio de Muñoz fueron las siguientes: "Aunque garantizada la posibilidad de no descenso por causas económicas, todas las medidas de reestructuración del Málaga C.F. S.A.D., necesarias, son insuficientes. Como se ha puesto de manifiesto, la posibilidad de traspasos de jugadores es prácticamente imposible en el denominado mercado de verano. Para no tener problemas de tesorería en los próximos meses, es preciso que la familia Al-Thani empiece a devolver los préstamos que les fueron concedidos, especialmente los que se encuentran vencidos, líquidos y exigibles. La posibilidad de solicitar la declaración de concurso de acreedores no es la primera opción. Se ha de acudir a otras vías, al margen de lo expuesto anteriormente, como podría ser una ampliación de capital o cualquier otra fórmula de refinanciación".

A partir del punto seis del amplio texto se encuentran claves de la situación financiera real del club de La Rosaleda y el plan económico: "El límite de plantilla concedido para la temporada 2019-20 por LaLigaes de 9.904.320 €. Sin embargo, el coste de la plantilla deportiva es de menos 22.335.750 €. Por lo tanto, el Málaga CF presenta una desviación, a efectos de límite de plantilla deportiva de menos 12.431.430. Este desfase se ha reducido recientemente con el envío en este mes de mayo de varios certificados de incremento del límite de plantilla a LaLiga. Certificados de incremento de ingresos por traspasos de jugadores y de ingresos comerciales no certificados hasta la fecha. El importe total de dichos incrementos asciende a 3.392.772,31 euros. Destaca el de traspaso al Granada del jugador conocido como Antoñín por 1.500.000 euros".

También se destacan algunas de las medidas implementadas para reducir costes en el Málaga que tendrá un impacto para la 2020/21 superior a 4,5 millones de euros: "Se sigue trabajando en tomar medidas de reducción de coste y de hecho ya se han tomado algunas como las siguientes:

- La empresa ha procedido a cancelar por completo los salarios de los miembros del Consejo de Administración, de los cuales se habían percibido en la temporada 19-20 cuatro mensualidades. Esto supone una reducción de costes de 963 mil euros en la temporada 19-20 y de 1,4 millones de euros en la temporada 20-21.- Asimismo, se ha solicitado la rescisión de los contratos de alquiler de las viviendas de uso privativo por la familia Al Thani, que lleva implícito todos los gastos asociados a las mismas. Esto va a suponer un ahorropor temporada de alrededor de 650 mil euros aproximadamente. - Ahorro salarios antigua dirección deportiva y dirección general de 377 mil euros en la temporada 19/20 y de 515 mil euros para la temporada 20/21.- Ahorro salarios despidos en enero de 2020 que van a implicar un ahorro de coste de 15 mil euros en la temporada 19/20 y de 196 mil euros en la 20/21.- Por otro lado se está en avanzado estado para que el Primer Equipo deje definitivamente el “Estadio Olímpico” y pase a realizar los entrenamientos en La Rosaleda. Esto va a suponer un ahorro de entorno a 465 mil euros en la temporada que viene.- Se está esperando autorización para vender todos los vehículos propiedad del club que se usaban para Protocolo, y así poder obtener liquidez y ahorrar los costes de su mantenimiento dado que a partir de ahora se va a prescindir por parte del Club de su uso. De hecho, ya se ha prescindido de los servicios de uno de los dos conductores que había en el Club.- Se vienen tomando medidas de austeridad absoluta en el fichaje de jugadores del primer equipo, donde los últimos fichajes han sido a salario mínimo, sin coste de traspaso o comisiones de agentes.- Al tiempo del presente, se ha iniciado expediente de despido colectivo del personal no deportivo que va a tener un efecto en reducción de coste salarial para la empresa cercano al millón y medio de euros. El efecto neto con indemnizaciones a pagar va a ser de 1 millón de euros el primer año, pero a partir de ese primer año el efecto es de casi 1,5 millones de euros.- Reducción de costes de lavandería en aproximadamente 32 mil euros. -Se están revisando todos los contratos de proveedores del club esperándose un ahorro significativo que hasta la fecha ya supone en la temporada 19-20 un ahorro de coste de 110 mil euros y se siguetrabajando en importantes medidas de ahorro para la temporada 19-20 que pueden tener un efecto muy superior.- Se ha avanzado en la renegociación de una serie de salarios, que va a suponer un ahorro aproximado de 90 mil euros.- Se han iniciado conversaciones con los centros comerciales de Larios y Vialia que son tiendas que estaban en pérdidas recurrentes, esperándose por tanto que tenga un ahorro al menos en el primer año de las pérdidas que veníamos teniendo en los últimos ejercicios. Las pérdidas de los últimos ejercicios era de unos 200 mil euros.

"Adicionalmente se estaba trabajando en organizar torneos intercup y conciertos a la finalización de la temporada siempre que fuera posible porque los cuidados del césped así lo permitieran y que podían dejar unos ingresos netos de al menos 100 mil euros en el club. Todo esto ha de quedar en suspenso por la situación del COVID-19", destaca el informe.

"La previsión para la temporada 19-20 es obtener pérdidas por importe de 6,7 millones de euros. Dicho importe sería mayor de no haberse tomado medidas indicadas anteriormente y que están contribuyendo a reducir las pérdidas que de otra forma serían aún mayores. Es importante destacar el efecto reciente que va a tener la gestión de la propiedad y de su Dirección General en este ejercicio en el sentido de que se han tenido que dotar provisiones por importe de 955 mil euros en el área no deportiva por despidos de trabajadores en los que podría haberse llegado a una solución que hubiese hecho que este coste fuese muy inferior. Esto será tratado en escrito independiente al Juzgado", se matiza.