La incógnita del límite salarial del Málaga CF para la 2020/21

El Málaga trabaja sin descanso en todas sus áreas para tratar de sacar al club de atolladero en el que se encuentra inmerso en la actualidad. Hay un desfase económico importantísimo y que obliga a una reestructuración amplia y profunda. Además, con el añadido de la crisis derivada del COVID-19, se hace imposible saber a día de hoy cuál será el límite salarial para la temporada 2020/21.

A pesar de que el club está en comunicación constante con LaLiga a través, sobre todo, del administrador judicial, hay demasiadas incógnitas por despejar para poder hacer ni tan siquiera una estimación aproximada de qué cantidad se podrá disponer. Aun así la dirección deportiva trabaja dentro de sus limitaciones para estar preparado ante un mercado que será feroz, corto y azotado por las dificultades económicas de la mayoría de equipos de todas las categorías.

Lo explicaba Manolo Gaspar en los micrófonos de Radio Marca Málaga: "No conocemos la información para planificar la temporada, ningún club lo sabe. LaLiga y la RFEF están muy centradas en volver a la competición, que no haya repunte ni infectados y después se pondrán con todos los clubes a ver cuál es el límite, qué arrastra del pasado, cómo afecta el COVID de forma individual según los socios, la estructura… de momentos no tenemos la información".

Para empezar, el equipo malagueño no sabe en qué categoría competirá el curso que viene, cualquiera de las tres opciones (Primera, Segunda y Segunda B) es posible aún cuando quedan pocos días para que se reanude la competición. Una vez que la campaña 2019/20 finalice será muy importante ver cómo se ajusta la desfasada plantilla, cuyos emolumentos están, por lo general, por encima de mercado y muy lejos de lo que el actual Málaga puede soportar. Ahí será muy importante la labor de José María Muñoz, que ha ejecutado algunas medidas de ahorro y propuesto un ERE que afecta a medio centenar de empleados (y que el jeque Al-Thani pretende tumbar).

También se pronunció el director deportivo sobre posibles salidas de jugadores importantes y los salarios exagerados: "Preocupa, pero lo veo todavía muy lejos. No sabemos la categoría en la que vamos a estar. Si cogemos una buena racha, por qué no vamos a soñar. Son cosas que me las planteo un poco a lo lejos, una mirada a medio plazo. Ahora quiero que estén a gusto para rendir, lo que pase en el mercado de verano lo iremos viendo cuando esto termine y veamos el escenario real que tenemos".

"¿El ascenso? La mejor de las soluciones, sería un regalo y una tranquilidad en lo institucional, lo deportivo y en todos los aspectos. La realidad es la que tenemos, tenemos que empezar el campeonato, jugar muchos partidos con muchísimas limitaciones. Ese es el mejor escenario, pero tenemos que ser realistas. Tenemos mucha incertidumbre, nos quita muchas horas de trabajo. Aquí no se para", añadió Manolo Gaspar.

Aun con todo, el ejecutivo paleño considera que hay motivos para ser positivo: "Desde dentro vemos las cosas con mucho optimismo, estamos con fuerza. Eso LaLiga, la RFEF lo ven. La comunicación con los estamentos del fútbol son casi a diario. Nos exigen cosas, nosotros vamos cumpliendo y miramos el futuro con mucho optimismo. Vamos a tener problemas como todos los clubes. El mercado de traspasos lógicamente por el COVID se ha devaluado. Se están tomando medidas y se están poniendo unas bases que a mí me llevan al optimismo. Creo que va a ser algo generalizado y todos vamos a tener que jugar con eso".