Otra irrisoria pataleta del jeque Al-Thani

Una semana en el Málaga no es una semana completa hasta que el apartado presidente Abdullah Al-Thani emite uno de sus comunicados, cada vez más irrisorios y plagados de interpretaciones pueriles y argumentos poco veraces. Su campaña de descrédito hacia José María Muñoz continúa con un nuevo texto que comparte a través de su gabinete de comunicación a raíz de la rueda de prensa del administrador judicial, que destapa la gestión del club bajo la presidencia del jeque y que tienen a la entidad al borde del abismo.

Llega justo un día después de que su mano derecha, Richard Shaheen (también representado por el bufete Baker McKenzie), alcanzase un acuerdo con el Málaga para cobrar una indemnización por despido improcedente. Se ve que en ese sentido, el dinero del club, que brilla por su ausencia, no les duele. "¿Dónde han ido a parar los más de 2,2 millones con los que contaba el club?”, comienza el escrito. No es la primera vez que se pregunta por ese remanente. Lo pregunta el que era el máximo accionistas del club, que parece no conocer bien cuáles son los gastos de un club de fútbol después de una década.

Se refiere el comunicado al estado de las cosas en febrero de 2020, de "todo lo que generaba el Málaga". Como sin el Covid-19 no hubiera puesto el fútbol (el mundo en realidad) patas arriba. Sin abonos, sin ventas de entradas, sin actividad en las tiendas físicas... Toca esta cuestión para hilar con la afirmación de Muñoz de que sólo hay dos millones de euros para hacer la plantilla. Eso se dijo en relación a lo que se va a poder usar del límite salarial para confeccionar la plantilla 2020/2021, que no deja de ser consecuencia de la gestión anterior, que fue a quien sancionó LaLiga y cuyos daños colaterales tienen al Málaga contra las cuerdas.

Otro punto en el que se demuestra desconocimiento de lo que es la gestión de un club de fútbol es cuando se refiere a la "mala venta de Antoñín" y enlaza con la aplicación del ERE a la plantilla: "Ha devaluado tanto el patrimonio del Málaga CF que le está condenando no solo al descenso por la vía administrativa, sino a su más que probable desaparición”. Insiste en que se pierde un valor directo de 10 millones de euros en activos, pero no explica por segunda vez en una misma semana de dónde obtiene ese cálculo: "Obliga al Málaga CF a renunciar a posibles ingresos por la venta o traspaso de los jugadores incluidos en el ERE, cuyas cláusulas de rescisión suman alrededor de 242 millones de euros. ¿Por qué deja marchar jugadores sin venderlos?". 242 millones de euros en cláusulas de un grupo de jugadores que anduvieron cerca de bajar a Segunda B: Rolón, Cifu, Boulahroud, Benkhemassa, Renato Santos, Juanpi, Luis Hernández, Adrián, Juankar, Pacheco, Lombán...

"Adoptando este tipo de decisiones, que además no le correspondían, el administrador judicial ha comprometido la temporada actual, el futuro del club e, incluso, la ilusión y el bolsillo de los malaguistas abonados, a los que ni siquiera ha devuelto la parte proporcional de los partidos no disfrutados por la pandemia del Covid-19”, prosiguió el jeque, que tampoco dice nada de los varios millones de euros que tanto él como sus hijos han obtenido del club para sus propios fines y que siguen sin devolver pese a la situación límite.

"Por fin se empieza a vislumbrar la verdadera cara del administrador judicial. Actúa como un verdadero administrador concursal, con amplia experiencia en desmembrar empresas", acusó Al-Thani, que remató: "Muñoz Jiménez ha actuado como si fuera el presidente y siempre de cara a la galería con medidas populistas -en relación a la venta de camisetas solidarias, la creación de un club de padres o poner al mismo nivel al primer equipo, al equipo femenino y a los equipos de la cantera- y se olvidó de que la viabilidad del club pasaba por la viabilidad del equipo de Segunda División”.