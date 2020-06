Los jugadores del Málaga CF, con ganas de morder

Están con ganas de morder los jugadores del Málaga, que ven cada vez más cerca el regreso a la competición, que se producirá ante el Huesca este viernes 12 en La Rosaleda. Tete Morente, que tenía alguna molestia física, se apunta: "Yo me encuentro muy bien. Físicamente suelo estar bien, nos han preparado bastante bien y estoy listo para cuando el míster crea conveniente que puedo jugar. Estamos entrenando a mucha intensidad, que es lo que nos vamos a encontrar a partir del viernes. Tenemos muchas ganas de empezar a jugar y conseguir los tres puntos".

"En el último entrenamiento ya hemos hablado que es semana de competición, tenemos que estar más concentrados que nunca. Ahora llega un partid tras otro y tenemos que conseguir el máximo de puntos posible”, dijo el gaditano, que añadió sobre los canteranos: "No es una excusa, pero somos pocos jugadores y tenemos que ir alternando. Es bueno que vayamos cambiando a todos los jugadores y poder estar todos en cada partido”.

Cifu coincide en lo esencial con Tete: “Toda la plantilla y el cuerpo técnico estamos con muchas ganas y mucha ilusión de poder retomar la competición. Este primer partido no va a ser fácil, pero tenemos muchas ganas de que llegue. “En la situación que se va a dar, con muchos partidos seguidos, va a ser muy importante toda la plantilla. Todo los jugadores tienen que estar enchufados, puede ser que los jugadores que han tenido menos minutos durante la temporada tengan mucha importancia. Tenemos que estar todos enchufados y con la cabeza puesta en que es una oportunidad para todos”.

El lateral hace borrón y cuenta nueva pese al largo y obligado parón: "Yo, personalmente, me encuentro bien. Creo que he llegado en buena forma y creo que siempre suelo llegar bastante bien después de los parones. Creo que esto nos viene bien a todos, sirve para hacer un reset a nivel mental”. Eso sí, echará de menos a su público: "Para nosotros en nuestro campo es algo muy importante. Es un plus que se nota y, obviamente, lo vamos a echar en falta. Es un hándicap porque los notamos mucho, pero sabemos que, aunque no estén en la grada, nos están apoyando y tenemos que responder".