Nuevos reproches del jeque Al-Thani tras las declaraciones del administrador

Reacciona nuevamente Abdullah Al-Thani a través de su gabinete de comunicación, que envía un nuevo texto criticando duramente al administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, que el lunes 8 de junio se puso por primera vez delante de los medios en la sala de prensa de La Rosaleda para explicar la situación de la entidad y los movimientos que ha realizado y espera poder realizar. Después de varias horas compartiendo reproches en sus redes sociales, el jeque Al-Thani se expresa mediante esta nueva vía, que le está sirviendo para hacer algo de ruido mientras la Audiencia Provincial tumba sus recursos.

En el texto se contextualizan las declaraciones de Al-Thani, si bien no hay demasiadas declaraciones al uso por parte del catarí. Según el mismo critica el "postureo" y lamenta que "nada le afecte" porque “el Málaga CF se merece un gestor implicado, que crea en el proyecto y que lleve al club a recuperar el espíritu de Dortmund". También, siempre según el comunicado compartido, reprocha a Muñoz que esté hablando ya del descenso de categoría, tras asegurar el Administrador Judicial que "seguiría en Segunda B". Y cuestiona sus intenciones: “¿Acaso piensa quedarse? Es evidente que se cree el propietario de la entidad. Está confundiendo su puesto y sus funciones, en buena parte –añade- por el sorprendente apoyo de instituciones como el Excmo. Ayuntamiento de Málaga”. El propio Muñoz Jiménez sostuvo ayer cuando se le preguntó por posibles compradores que el máximo accionista es el jeque y es a él a quien deben dirigirse los interesados, además de recordar que está puesto por orden de la jueza.

"Discurso presidencialista", se apunta en boca del jeque, añadiendo en relación a la renovación de Sergio Pellicer y su cuerpo técnico que "no le corresponde al administrador judicial adoptar decisiones que comprometan la planificación de la próxima temporada”. De ahí da un salto para buscar la complicidad de los aficionados blanquiazules. Se refleja literalmente en el documento: "El presidente se pregunta por qué sí hay dinero para la renovación de Pellicer, pero no para devolver el dinero de los abonos a los aficionados. 'Con las necesidades económicas que ha provocado esta emergencia sanitaria en tantas y tantas familias de Málaga, no puedo comprender esta postura del Administrador Judicial. Se trata de una medida desafortunada, como tantas otras que está tomando, pues el Club podría hacer frente a ello: ese dinero pertenece a los casi 20.000 abonados blanquiazules que no han podido disfrutar de los partidos de su equipo".

Otro de los caballos de batalla de Al-Thani y Shaheen es el cierre de dos tiendas oficiales, las de Vialia y Larios. El informe presentado por Muñoz Jiménez (y que fue publicado de manera íntegra por este medio) indica que ambas suponían un agujero negro importante para la entidad con pérdidas de unos 200.000 euros. "Con la importante pérdida de ingresos que ello supone al dejarse de vender la marca Málaga CF", sostiene el catarí. Acerca de las cuestiones relacionadas con el Femenino y La Academia, acusa directamente de hacer "populismo" al administrador judicial: "Es evidente que todos ellos dan sentido al club, pero seamos realistas, todos sabemos que el futuro de todos ellos pasa por la viabilidad del equipo de Segunda División”.

Para finalizar, el presidente critica que todas las medidas adoptadas hasta el momento por Muñoz no vayan en esa línea económica sino que sean solo “de cara a la galería”. Choca que critique las medidas adoptadas cuando hace tan solo unos días, a través del mismo gabinete enviaba una carta abierta en el que decía que el plan del administrador era casi una copia del impulsado por Shaheen. Resulta contradictorio. Si bien apunta también a otras medidas como la exitosa venta de camisetas solidarias por el COVID-19 o el anuncio de la creación de una Escuela de Padres: "No da dinero pero socialmente es muy atractivo. Son algunas de las pruebas que demuestran su afán de protagonismo social. El administrador judicial de tratar de convertir al Málaga CF en una ONG para ganarse el favor de la afición”. Cabe recordar que en los primeros años de Al-Thani el Málaga pagaba más de un millón de euros por lucir en su camiseta UNESCO o que prometió ayuda a clubes en problemas como el Real Jaén.