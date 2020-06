Valverde, de la APA, al jeque Al-Thani: "Es el comunicado de un presunto delincuente"

El abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, Paco Valverde, respondió con mucha dureza al reciente comunicado del jeque Al-Thani en el que volvía a atacar al administrador judicial del club, José María Muñoz. "Ese comunicado está hecho por un presunto delincuente, es así, hay que llamarlo así. Estos señores están imputados por presuntos delitos, así que nadie me puede negar que la denominación es acertada. A partir de ahí, cuando un presunto delincuente está día tras día con comunicados, me recuerda a lo que una vez me dijo un juez cuando un compañero mío presentó un recurso y se jactaba de que era muy importante porque tenía 40 folios y le respondió el juez: “Mucho has escrito, no llevarás mucha razón”. Pues esto es igual. Cuando no pasa un día sin hacer comunicados y demás, es de suponer que no llevará mucha razón", comentó en SER Deportivos Málaga.

"Aquí hay poner los puntos sobre las íes. No sólo hay una jueza y una fiscalía que han determinado que presuntamente se estaban cometiendo delitos y por eso hay que apartar a estos señores, aquí hay que recordar que esta resolución del recurso está hecha por tres jueces de la Audiencia Provincial Sección 2ª. Estamos hablando ya de cuatro magistrados que hablan de que Al-Thani ha cometido presuntamente irregularidades muy gordas, muy delictivas. Por lo tanto, la sociedad necesitaba a alguien que la administrara acorde a la ley. Yo creo que este análisis nadie me podrá decir que no es cierto", añadió.

"Efectivamente, la presunción de inocencia está garantizado en nuestra Constitución y ya veremos si es así. Pero se ha tomado una medida que es cautelar que es la administración judicial y sólo se produce si hay presunción de delitos. También existe un informe de la policial judicial, que ha determinado que existe más que probablemente esa comisión de delitos. A partir de ahí, cualquier persona que pueda intentar manchar la figura del administrador judicial, no podemos darle la menor credibilidad viniendo de donde viene. El señor Al-Thani lo que quiere es no bajarse del "candelabro", como diría aquella, y una y otra vez hacer estas declaraciones totalmente faltas de contenido. No puede decir que está haciendo una labor populista cuando sólo está analizando la situación en la que ha dejado al club tanto él como su familia. Si entiende que él es el perfecto gestor -él o sus adláteres como Shaheen y otros- lo primero que debería hacer es reintegrar esos préstamos que están vencidos y son exigibles. Además son infinitamente necesarios para la viabilidad del club con las cuentas en la mano. Si el señor Al-Thani utiliza estos argumentos ahora es porque ni tiene solvencia económica ni crédito ninguno", terminó Valverde en su exposición inicial.

En el texto más reciente atribuido al jeque Al-Thani se menciona Dortmund, el Femenino, la renovación de Pellicer... Cuestiones que despachó Valverde: "Él no estaba en el palco de Dortmund sufriendo con nosotros, con los que sí estuvimos. ¿El Femenino? Su hija cobraba 80.000 euros anuales por coordinadora, que no sé lo que coordinaba. Se están enmendando errores del pasado esta temporada. Gestiones dementes, porque no tienen otra consideración. Decisiones arriesgadas y faltas de contenido empresarial y dejando el club en manos de personas incompetentes".

También hubo repaso a Shaheen, que pretende ser readmitido y que declaren su despido como nulo: "Sobre lo del juicio por despido nulo, me gustaría precisar que dicen que el señor Shaheen tiene pendiente es totalmente falso. Jamás va a tener a su favor una resolución que diga que es un despido nulo, en todo caso sería improcedente. Técnicamente son términos diferentes. El señor Shaheen sí puede que haya cometido algún despido nulo vulnerando derechos fundamentales. En su caso se prescindió de él porque era un elemento incompetente y sobrevalorado y sobrepagado. Podría ser improcedente, pero el Málaga prefiere pagar antes que mantenerle en el puesto".

Así remató la cuestión el letrado malagueño: "Gestión seria, muy razonada, muy pensada. Ha quedado acreditado que aquí ha habido una malversación de fondos, irregularidades manifiestas, hay una policía judicial que ha hecho un análisis, una jueza instructora, varios jueces de la Audiencia… Esto no es sólo una persona. Parece que todo el mundo lleva el paso cambiado menos él. Está llegando a extremos y argumentos cómicos".