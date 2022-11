El libro que viaja a los interiores del Málaga CF

Javier Souvirón Rodríguez, exmiembro del cuerpo médico del Málaga CF, tuvo la oportunidad de presentar su autobiografía, "El niño que soñó con pisar La Rosaleda", junto al periodista Dani Marín, autor del prólogo, este miércoles en la sala de prensa "Juan Cortés" de La Rosaleda, la que fue su casa durante bastante tiempo y donde "creció como profesional". Todavía admite que siente "un cosquilleo" cada vez que pisa La Rosaleda. Este libro publicado por ediciones Algorfa recoge los recuerdos de una vida al servicio del Málaga, tanto el CD Málaga como el actual, donde su exfisio cuenta multitud de anécdotas. No sólo se centra en el deporte masculino, sino también en la sección femenina. Éste se puede adquirir ya en las tiendas.

19 pasajes componen un libro que es historia viva del conjunto blanquiazul, donde se tratan multitud de temas. Uno de ellos es el de los entrenadores, el cual habla de la soledad de este puesto y el escritor destaca a dos técnicos por encima de todos: Antonio Benítez, quien fue su padre futbolístico y le enseño lo que es el futbol desde dentro, los códigos internos e incluso a saber cómo comportarse en un vestuario; y el otro fue Joaquín Peiró, el único entrenador que consiguió un título para el Málaga, su filosofía y forma de actuar nos caló a todos. También dedica un apartado a los "los indispensables", esos trabajadores que hacen posible que el club salga adelante y no se les ve o reconoce su trabajo, y por supuesto al sentimiento blanquiazul: "Eso que no se puede describir y te hace juntar bocadillo y bufanda con tu compañero de butaca cada fin de semana aunque llueva o haga frío".

Dani Marín aprovechó para recalcar la importancia de figuras, a veces desconocidas, como la de Souvirón: "Ha vivido la desaparición del club, la época dorada con la Intertoto. Se fue y volvió, ha vivido una montaña rusa. Son tus memorias, hay que tener memoria doble para contar cosas interesantes y para acordarse. Le defino con la palabra bondad. Se entrega a los demás y ha sido voluntario en zonas de guerra, que mejor carta de presentación se puede tener. El presta sus manos y su corazón a los jugadores, la camilla es una alcoba para él".

A lo largo de la presentación se destacó la presencia de caras reconocibles del presente y futuro de la historia de Martiricos. El propio responsable de Algorfa, Andrés García, se quedó impresionado con la respuesta del público: "Estoy emocionado por el ambiente que aquí se conjuga. Javi se caracteriza por lo buena persona que es. No sé cómo no te has roto Javi al ver el video. Cada vez que te conozco más me sorprendes. Estuvo de voluntario en Angola".

Por su parte, Lucas Rodríguez, responsable de la Fundación transmitió que este libro es un regalo para cualquier apasionado del Málaga: "Es lo que el malaguista de a pie quiere conocer y tú las plasmado en estos relatos. Muchos de aquí somos ese niño que quería pisar La Rosaleda".