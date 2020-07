Lombán renueva con el Málaga CF por partidos jugados

David Lombán renueva por una temporada más con el Málaga, por lo que ahora tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021. El asturiano llegó a La Rosaleda iniciada la campaña pasada y firmó dos años más otro opcional por partidos jugados, como informó ElDesmarque Málaga. El contrato estipula que el vínculo se prorrogaba si el central jugaba como mínimo 45 minutos en 25 partidos, que se cumplieron en este curso frente al Alcorcón este viernes. Así, el conjunto blanquiazul se asegura la continuidad de uno de los capitanes del vestuario, un hombre importante en el césped y fuera de él.

El defensa está siendo un futbolista importante para Sergio Pellicer, más aún desde que decidió jugar con tres centrales. La lesión de Luis Hernández le ha hecho coger más galones y ha sido muy importante en la reanudación del fútbol por la pandemia del COVID-19. Ha dado sobriedad, solidez y veteranía en una zaga donde se alternaban jóvenes como Juande o Ismael Casas, que dieron un paso adelante en estas complejas circunstancias. Aunque es una renovación que llega por un acuerdo firmado hace ya muchos meses, ambas partes asumen de buen agrado esta consecuencia. El jugador está totalmente adaptado a club y ciudad y en Martiricos se está satisfecho con el rendimiento de Lombán.

"Después de todo lo que ha ocurrido y las dificultad que hemos pasado como sociedad, era un reto también para mí el estar los máximos partidos disponibles para el entrenador", explicaba hace unos días el protagonista, muy implicado en el Málaga y su permanencia en Segunda, que siempre manifestó su predisposición a seguir a sus 33 años: "Siempre he demostrado que estoy contento en el Málaga. Estoy a gusto, me han tratado espectacular desde el primer día. Estoy contento, pertenezco a un club muy grande y me gustaría ayudar lo máximo posible para devolverlo donde se merece".