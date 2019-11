Cifuentes repitió en el once titular de Víctor para el choque que acabó en derrota contra el Alcorcón, cuestionado por la situación en la clasificación fue claro: "No miramos tanto las posiciones en la clasificación sino cambiar la dinámica, volver a arrancar y sumar de tres en tres". Las sensaciones tras el choque fueron tristes para él: "Está claro que positiva no puede ser la valoración porque no llevamos el resultado que queríamos. semana a semana el equipo está compitiendo bien, la falta de gol nos penaliza para sacar algo más".

Como su técnico y sus compañeros, apuntó la ausencia de gol como problema principal: "Las ocasiones no son el problema, seremos de los equipos que más ocasiones genera, pero nos falta el acierto en el ultimo metro. Que entre y empezar a sumar de tres. Los resultados son los que cuentan, a lo largo de la temporada los puntitos van contando, pero queda mucho y lo importante es que hay confianza en que sacaremos esto adelante, que cambie la dinámica".