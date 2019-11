Se entienden las dificultades del Málaga para hacer alineaciones, cuestión que se acentúa cuando llegan las fechas FIFA. Pero resulta que el once blanquiazul contaba con piezas como Cifu, Luis Hernández, Diego González, Keko Gontán, Juankar y Pacheco, por citar a los más curtidos, los que más tiempo llevan siendo profesionales en el fútbol patrio y los que entre todos cuestan en salarios varios millones de euros (eso por no hablar de viejos traspasos). No conviene olvidarlo porque el Málaga se está ahogando en su propio llanto de manera tan frecuente que ya las lágrimas parecen de cocodrilo. Nueva derrota, esta vez en el feudo del Alcorcón de Harper y Stoichkov. Les bastó con un gol a los ocho minutos.

Hay veteranía y supuesto talento en cualquier once del Málaga. Eso es innegable. También en el banquillo, donde Víctor está vaciando el mensaje a base de mantras manidos. Además, es tarea del entrenador saber encontrar soluciones sobre la marcha, no todo es el trabajo semanal, el estudio y la motivación. El fútbol tiene componentes intangibles que cuentan y mucho. A veces más que todo lo demás.

Al Málaga no le faltó buena voluntad después del 1-0, pero no se puede entrar tan blando y desorientado a un partido. Insisten en no saber afrontar esta categoría como merece y obliga. Cada segundo cuenta, el tiempo no es una línea recta, es un todo.

Poco le duró al debutante Gonzalo la imbatibilidad, que a los poco más de siete minutos ya había conjugado una complicación, un paradón y recogido un balón de la red. Parecía que el titular seguiría siendo Kellyan, pero Víctor entendió que era la mejor opción para Santo Domingo. También la doble B (Boulahroud y Benkhemassa) fue la elegida para llevar la manija del equipo. Son limitados, sí, pero más generosos en el esfuerzo e implicados que otros muchos. Señalar a este dúo para calmar demonios es una forma torticera de retorcer la realidad.

La primera parte fue para olvidar, pero el corto resultado permitía a los blanquiazules seguir opositando al empate o una victoria pírrica. Víctor tiró de Sadiku, fuera varios encuentros por lesión, nada más salir de los vestuarios. El albanés estaba siendo muy importante para el equipo. Más por su presencia y las alternativas que ofrece que por su acierto realizador. El dibujo varió un tanto.

El Alcorcón tuvo varios acercamientos peligrosos en el inicio de la segunda mitad, pero fue el Málaga quien más cerca estuvo del gol. Miralles evitó sendas ocasiones de Antoñín y Diego González pasada la hora de partido. El portero del Alcorcón, que se estrenaba como Gonzalo en Segunda, se estaba creciendo.

El partido del Málaga estaba siendo espantoso a pesar de un pequeño amago de reacción. Víctor lanzó la baza de Hicham, poniendo simultáneamente a cuatro jugadores con ficha del filial, lo que aumentaba el riesgo de alineación indebida. Pero todo lo que tenía que aportar el cuadro blanquiazul era empuje. Sí hubo algún aviso, destacando sobre todo el disparo de Sadiku que se topó con el meta rival. No hay para más. Aunque debería. Otra derrota. Pero no pasará nada. Falsos mensajes de culpa, peticiones de socorro y vuelta a empezar. Qué rutina más desagradable y estéril.

Ficha técnica:

Alcorcón: Miralles; Laure, David Fernández, Diéguez, Bellvis; Dorca, Boateng (Aguilera, 74’); Arribas (Romera, 61’), Stoichkov, Ernesto (Adot, 84’); y Harper.

Málaga CF: Gonzalo; Cifu, Luis Hernández, Luis Muñoz, Diego González; Keko Gontán (Sakidu, 46’), Boulahroud, Benkhemassa (Hicham, 71’), Juankar; Dani Pacheco y Antoñín.

Gol: 1-0 (8’): David Fernández. Ante un Diego González clavado y sin defender, metía su bota izquierda para hacer imposible el balón a Gonzalo tras un córner.

Árbitro: Iglesias Villanueva (gallego). Amonestó a Bellvis, Benkhemassa, Arribas y Aguilera.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de Segunda División disputado en Santo Domingo ante 2.000 espectadores.