El retorno del canterano Luis Muñoz ayudó a los problemas en la convocatoria que tuvo Víctor Sánchez del Amo para el encuentro frente al Alcorcón. Su vuelta le dejó un sentimiento peculiar: "Es un poco frustrante porque queremos ganar, sabemos que llegamos, hacemos centros, jugamos por dentro, por fuera, cogemos rechaces, pero el balón no quiere entrar y son circunstancias que nos penalizan un poco".

La falta de gol mantiene a los malacitanos en la parte baja de la tabla, preguntado por el descenso a Segunda B, Muñoz fue claro: "Sabemos que vamos a salir de ahí y tiraremos para adelante. Rendirnos no entra en nuestra mente" y añadió: "Como canterano, como malagueño y malaguista no me planteo eso en la cabeza, estamos ahí pero tenemos equipo para estar más arriba y lo veremos cuando la suerte esté de nuestro lado y el balón entre".

La falta de anotación es lo que más preocupa en el equipo: "Todos sabemos que nos está costando meter gol, generamos ocasiones, somos de los equipos que más generamos, el balón no entra y son circunstancias que estamos trabajando para superar. No es ni porque no haya delanteros ni porque no haya jugadores. Hay veces que no quiere entrar el balón, la para el portero...Hay veces que sólo piensas en el gol, tienes ocasiones y no entra; en otras no piensas tanto en ello y llega el gol".

En lo personal, dijo sentirse "cómodo" a pesar de llevar "en torno a un mes sin jugar" reiteró un mensaje para la afición: " Agradecerles el esfuerzo, nos hemos dejado todo en el campo, pero debemos tener mucho agradecimiento para ellos, que son seis o siete horas en autobús y luego hay que ver como nos animan. Hay que darle mucho las gracias".