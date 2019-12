El Málaga cubrió una vuelta entera con importantes limitaciones. Pocas fichas profesionales a disposición de Víctor Sánchez del Amo, que en varios partidos tuvo que tirar de ingenio para poder sacar una alineación que cumpliera con la normativa vigente. Pese a ello, el entrenador blanquiazul ha preferido no pocas veces descartar a jugadores con licencia del primer equipo. Son futbolistas señalados y que podrían salir en este mercado invernal de fichajes. Ahí están los encuentros jugados y los minutos acumulados para corroborarlo.

Hablan las estadísticas en casos como los de Esteban Rolón, Lorenzo González y Keko Gontán. No es que sean los únicos de los que Víctor estaría dispuesto a desprenderse en este mercado, pero sí los más evidentes a tenor del rol que el madrileño les ha otorgado en estos meses de competición.

No hay un jugador en toda la plantilla que cuente menos que el argentino Rolón. El cinco de la Paternal no cuajó en Primera División y no lo hace tampoco en Segunda. Sin ritmo y con escasa tensión competitiva, el fútbol español no está hecho para él. Más allá de la polémica de su llegada y el alto coste, está el uso que le dan los entrenadores. Víctor, que no tiene hipotecas del pasado en este caso, le puso como titular ante Almería y Cádiz. En ambas ocasiones le sentó en el descanso y ambas con amarilla. Fue convocado en seis citas en las que no jugó. En Copa ante el Escobedo también fue titular y estuvo en el verde 62 minutos.

Al joven Lorenzo González no le ha ido mucho mejor en estos meses como malaguista. El hispano-suizo llegó el último día de mercado. Víctor ha preferido dar la alternativa a chicos del filial antes que darle cierta continuidad. Ha participado en seis encuentros, pero sólo una vez como titular, para un total de 123 minutos. En sus tres últimas apariciones no llegó ni a los diez minutos en el césped. Por lesión se perdió la ocasión de demostrar su valía en Copa del Rey.

Keko Gontán es un caso inexplicable. Su supuesta calidad provocó que el Málaga pagase una cifra astronómica por él tras brillar en el Eibar, pero su rendimiento jamás se ha acercado al de un jugador que marque diferencias, de hecho, no ha demostrado prácticamente nunca estar capacitado para ser ni titular en Primera o en Segunda como blanquiazul. Asiduo en la enfermería, ha jugado en seis partidos, sumando 234 minutos (en dos ocasiones sólo jugó los tres minutos finales). Sólo en el partido ante el Cádiz disputó los 90 minutos.

Resulta que al margen de este trío formado por Rolón, Keko y Lorenzo no hay un sólo futbolista de la plantilla del Málaga con ficha del primer equipo que haya participado en menos de 10 partidos. Benkhemassa es el único que se queda en la decena. Las estadísticas también tienen su propio lenguaje.