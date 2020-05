"No veo la normalidad en el Málaga a corto plazo"

Manolo Gaspar se está especializando en situaciones límite en la dirección deportiva blanquiazul. El director deportivo del Málaga ve con optimismo el futuro, pero no cree que la tranquilidad llegue al club en un horizonte cercano: “La normalidad en el Málaga, a corto plazo, no la veo. Con 18 fichas y todos los obstáculos que tenemos...pues lo mismo el COVID le haya venido bien al Málaga porque muchos clubes se van a ver en una situación de límite salarial con desfases porque las estimaciones que han hecho de taquillas y publicidad se va a ver que no las van a conseguir. Quizá por ahí pueda haber cierta flexibilidad que al Málaga le pueda venir bien. Pero, pase lo que pase no me dará miedo, estoy acostumbrado a situaciones límites”.

Gaspar se asomó a los micrófonos de Canal Sur Radio en los que también habló de la situación deportiva del equipo en la recta final de la competición: “Estamos a tres puntos del descenso, más cerca del descenso que de la parte de arriba. El objetivo es estar tranquilos, salvar la categoría sin apuros. De los 11 partidos teníamos seis en casa, ya eso no sirve para nada. Tenemos que dar pasitos cortos, objetivos cortos y alcanzables y no mirar más allá”, dijo y añadió sobre el Ere al que se aproxima el club: “Últimamente no ganamos para malas noticias en el Málaga. Encadenamos unas con otras, no hay una semana tranquila. Desde que ha venido el administrador esto es más parecido a un club, se viven las cosas con más normalidad. Su trabajo es poner el club en orden, tiene que tomar estas medidas que no son fáciles de encajar, hay muchos compañeros dentro de la estructura con los que llevamos mucho tiempo y es complicado. Si el administrador toma esta decisión es para el bien del club. tenemos que acatarlo”.

Pero Gaspar también dio su visión sobre el fútbol que se podrá ver en los 11 partidos que restan y avisó: “Será una auténtica incógnita, no va a ser fácil, la cantidad de errores defensivos que estamos viendo por la falta de intensidad. Eso que te da el público sobre todo a la gente de atrás, eso parece que se pierde, que los partidos son algo descafeinados. Se nota mucho y hace que los visitantes se sientan más cómodos y puedan aprovechar más errores. Ni en mi barrio he jugado a puerta cerrada, nunca. Hay jugadores que posiblemente ahora nos sorprendan a todos, ahora se verán más sueltos, con menos carga psicológica y puede ser que den un salto que a muchos nos sorprenda. Vamos a tener muchas sorpresas”.

En lo referente a la planificación deportiva, el dirigente malaguista fue claro: “Lo de la cantera es inevitable, no sólo para el Málaga, para la mayoría los clubes de perfil medio. La economía parada, los traspasos serán casi ninguno, habrá que tirar de cantera. Tenemos la suerte de tener una gran generación que vienen empujando fuerte desde abajo. Ellos se dan cuenta de que Málaga es un sitio con potencial para ellos donde les ofrecemos ese desarrollo deportivo que muchos prefieren al económico. Es un gran escenario para ellos, estamos obligados a hacerlo. Se dan circunstancias para que los chavales triunfen”.

El paleño habló de la afición malaguista: "Sin duda es la situación más complicada que ha vivido el club en mucho tiempo. Por suerte o por desgracia me ha tocado a mí como director deportivo. La afición es súper agradecida, por poco que le das te lo devuelve multiplicado por 20. No creo que vayan a dejar el equipo, estamos recibiendo muchas muestras de fidelidad, hacen campañas para estar cerca del club y ayudar, no quieren devolver el dinero de los abonos...es para agradecérselo".

Por último, fue cuestionado por sus comunicaciones con Al-Thani: “Lo que vemos todos en Twitter, es lo único que sé. Demasiado tengo yo con lo que tengo como para estar pendiente de lo que pone el jeque”.