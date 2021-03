Las lecciones de Loren Zúñiga padre a Loren Zúñiga hijo

Loren Zúñiga ha sido el último canterano del Málaga en debutar con el primer equipo. Es el primer hijo de futbolista en la era Club de Fútbol que debuta con el primer equipo. Un delantero del que hablan maravillas y que el Málaga ha blindado hasta 2024. Brilla en el Juvenil A que arrasa de la mano de Nacho Pérez en la División de Honor. Por edad, aún le queda una temporada más como juvenil.

El progenitor Zúñiga se fue pronto desde Málaga, con 16 años, a La Masía. Era la época en la que el Club Deportivo había desaparecido y se reformaba todo. Allí coincidió en diversos equipos con grandes nombres como Carles Puyol, Iván de la Peña, Jordi Cruyff, Óscar García, Rufete, Javi Moreno, Sergi Barjuán, Roger García o Albert Celades. Desde ahí, una carrera itinerante que le trajo al Málaga en Segunda B con 20 años y que después le llevó por múltiples equipos de la categoría de bronce: Guadix, Elche, Linares, Corralejo, Fuerteventura, Portuense, Granada o Melilla. En Fuerteventura nació el ahora futbolista de Málaga, en 2003.

Zúñiga padre es ahora agente de futbolistas, es responsable en Andalucía de la agencia catalana Media Base Sports, que en su día llevó a Brahim rumbo a Inglaterra y que conduce Pere Guardiola, hermano de Pep. Estuvo en los micrófonos de Ser Deportivos y allí habló de cómo es la experiencia de tener a un hijo debutando en el club de la ciudad. "El tiempo pasa muy rápido, sobre todo cuando te lo pasas tan bien como me lo pasé yo, tanto tiempo viajando. Es buena señal porque te lo has pasado bien. Animo a los chavales a disfrutar porque es un deporte muy bonito, pero te pasa rápido. No te das cuenta y tengo ya 45 años", decía el malagueño, que relata el momento en el que vio debutar a su vástago: "Estábamos viendo la tele, cuando se hizo daño Caye, que por suerte no tiene nada, no se vio cuándo Loren estaba en la banda e iba a salir. De repente sale en primer plano y se hace un silencio en el salón, donde estábamos la familia, y empecé a llorar. Es algo muy importante como padre y como malaguista y malagueño que soy, que tu hijo debute en el primer equipo de tu ciudad. Lleva desde los nueve años en el Málaga. Sabes que no se puede duchar en el estadio y al poco de acabar me llamó y no pude articular palabra. Me decía que lo que estaba pasando era bueno, pero yo le decía que dejara desahogarme. Fue precioso, muy emotivo".

"La camiseta está en casa, queremos ponerla en un cuadro y que no le entre el polvo. Es muy bonita esa camiseta amarilla y traerá muchos recuerdos buenos", relataba el Zúñiga Ocaña, que muestra su confianza en la manera de trabajar del club: "Loren es juvenil de segundo año, el Málaga lo está haciendo muy bien, están acostumbrados a que jóvenes promesas suban al primer equipo. Debemos tener cuidado todos. Yo le estoy inculcando desde niño la educación deportiva. Creo que es más del 50% para que futbolista llegue lejos. El Málaga le está dando esa educación. Con su madre y su entorno, le tenemos que dar esa educación para llegar lejos porque estamos más horas que nadie con él. Debe estar preparado para estar en el juvenil, el B o donde demanden. El balón es redondo en todos los sitios y es bonito jugar en todos los sitios. Los jefes mandan y yo tengo plena confianza".

"Yo estaba en el Granada y él tenía cuatro años, pero jugaba por fuera. Yo lo he sacado en los campos para la foto. En Melilla ya estaba algo mayor, pero no se acuerda muy bien. Pero sí me ha visto con los veteranos del Málaga. Hay pocos vídeos, pero alguno en Youtube sí hay. Me pasé de los 16 a los 36 años fuera de casa con intervalo de dos años en Málaga y es duro", dice Loren Zúñiga padre, que asegura que intenta "trasladarle que se equivoque lo menos posible. La gente me dice que le tengo que dejar equivocarse, pero yo creo que no. El fútbol es tan grande y tan exigente que te tienes que equivocar poco para llegar lo más lejos posible. Si yo le corrijo le explico el porqué. Yo le digo que, aunque salga de suplente, debe tener actitud, en 15 minutos tienes tiempo de hacerlo todo. Puedes marcar dos goles y decidir. Él ha salido del banquillo y lo ha hecho bien y los entrenadores han ido a abrazarle. Es respetar a tus compañeros, al entrenador. Espero que siga teniendo siempre esa educación deportiva. Hay entrenadores que te ponen a prueba. A ver cómo funciona este en el banquillo, a ver cómo reacciona si se queda fuera... Ver sus comportamiento. Los padres no debemos envenenar a los niños, deben entrenar con alegría, contagiar energía positiva aunque no jueguen. Él debe sumar donde esté y eso intento transmitírselo siempre. Tenemos que disfrutar de los niños, no sufrir. Al final soy el primero que digo que es importante ganar. Hay que ganar, pero como se pueda, no como sea. Sin hacer trampas, siendo deportivos, y claro que es importante es disfrutar. Siendo profesional desde pequeño. Yo siempre le digo a los chavales que por qué te enfadas jugando al fútbol. El Málaga es el primero que quiere que los niños lleguen al primer equipo, más que nosotros".

"Ahora mismo estoy en una agencia de representación, Media Base Sports de Barcelona, y llevo Andalucía. Tengo que educar no sólo a Loren, sino a otros jóvenes y hacer entender a los padres que cuando el niño no juega tiene que seguir trabajando. No hay que llamar al director técnico ni al entrenador, sino trabajar para que consigan la titularidad. Nunca se sabe el minuto clave del partido, normalmente es al final. Y ahí tienes que estar preparado. Que valore el balón, que defienda y no sólo ataque. Tiene que seguir trabajando, como dice Pellicer es el principio y tiene que estar preparado para donde le manden. Ojalá siga toda su carrera en el Málaga y el Málaga vaya para arriba, es nuestra casa y nuestra gente y muy contentos de que haya salido así", cerraba Loren Zúñiga padre.