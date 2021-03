Con el 45, Loren Zúñiga

Es curioso el destino. Lorenzo Zúñiga Owono (Fuerteventura, 2003) se estrenó en una convocatoria con el Málaga frente al Logroñés en diciembre. Tres meses después, en Las Gaunas, debutó con el primer equipo frente al conjunto riojano. Un día especial para el joven de 18 años, al que Sergio Pellicer dio la alternativa este domingo. Con el 45 a la espalda, aprovechó la no inscripción de Stefan Scepovic al no llegar el tránfer, y salió cuando Caye Quintana se retiró en el minuto 81 con molestias. No olvidará el momento el delantero, que participó en la jugada donde Luis Muñoz pudo poner la sentencia. No acertó a embaucar el rechace de un balón que en la repetición parecía haber botado dentro de la portería tras dar en el larguero.

Siempre que debuta un canterano es una enorme noticia en La Academia, que sigue dotando de materia prima a Pellicer. Y el entrenador de Nules apostando por gente de la casa. Loren, como se le conoce en el club de Martiricos, es uno de los grandes productos de la cantera. Atado hasta 2024 en esa política de retener talento de Manolo Gaspar, el atacante ha jugado esta temporada con el Juvenil de Nacho, con el Atlético Malagueño y con el primer equipo. En el División de Honor, al que pertenece de manera originaria, ronda los 20 goles. Un Málaga al que llegó en 2012 procedente del Portada Alta en benjamín y con el que ha recorrido todas las etapas hasta la cima. Ahora toca lo más complejo, consolidarse.

Su padre, Lorenzo Zúñiga, estuvo en el equipo malaguista en la temporada 1996/97, donde compartió vestuario con Sergio Pellicer. En su sexta convocatoria a sus órdenes, el futbolista de ascendencia guineana por parte materna derribó la puerta. Tiene a varios puntas por delante, más tras la llegada de Scepovic, pero estos más de 10 minutos son una declaración de intenciones. Si sigue a este nivel las oportunidades le irán cayendo. "Loren es un delantero centro puro, de esos de los que cada vez quedan menos. Una de sus características es, no solo que es un delantero de área, que sabe finalizar, sino que también sabe recibir entre líneas, jugar de espaldas, aguantar la pelota, jugar de cara...", decía a este periódico Nacho Pérez, su entrenador en el Juvenil. En Las Gaunas hizo su presentación en sociedad. No debe ser la última.

Sin gravedad la lesión de Caye

Buenas noticias en el Málaga respecto a Caye Quintana. Ya en rueda de prensa Sergio Pellicer descartaba cualquier lesión de gravedad en el atacante onubense, que se había marchado antes de tiempo precisamente por Loren Zúñiga. Luego lo confirmaba por su canales el club de Martiricos. "Caye tiene un golpe en su tobillo derecho de escasa relevancia", escribía a los medios de comunicación.