El mensaje del jeque Al-Thani tras la suspensión de Víctor

Pocas horas después de la suspensión de Víctor Sánchez del Amo como entrenador del Málaga por la distribución de un vídeo con contenido sexual que se hizo viral, el jeque Al-Thani apareció por las redes para mandar un mensaje que ha mandado ya con reiteración. Es la tercera vez que lo manda, calcado. Lo hizo en Navidad y también durante la comparecencia de Jofre y Caminero previa a su salida.

"Aún estamos esperando saber, ¿quién es la persona que siempre miente? Él es como un ángel, nunca comete errores. No quiere admitir su error, sólo una vez dijo la verdad ¿Creías que eso te ayudaría a mentir siempre a todos? Sé fuerte y di que te has equivocado", era el mensaje de Al-Thani a través de su red social predilecta, Twitter.

