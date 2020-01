Víctor Sánchez del Amo se sentó este medio tras el último entrenamiento de su equipo antes de partir a Oviedo y confeccionar su lista. El técnico tenía muy claro cuál era el mensaje que quería lanzar, arropado por su cuerpo técnico y Manolo Gaspar, y dejando a un lado el análisis del rival de mañana domingo, centrado únicamente en la crisis institucional de la entidad y el futuro deportivo del club, con el mercado de fichajes recién abierto.

El madrileño fue cristalino. "Mis palabras no son cómodas", anunciaba, así como dejaba patente que no quería ser "cómplice" de la situación a la que estaba llevando la dirección del club el plano deportivo y completamente en desacuerdo con la idea que está trascendiendo, que la viabilidad depende de la venta de jugadores. Aunque avisa, no es un "ultimátum". A continuación, las palabras integras de Víctor Sánchez del Amo.

Mercado de fichajes

"Nuestro análisis es muy obvio y muy claro. ¿Cómo mejorar esto? Nosotros no nos hemos inventado las estructuras de las plantillas. Cuando el resto tiene tres o cuatro delanteros nosotros solo tenemos uno. Y cuando no tenemos a Sadiku lo notamos. Porque a Lorenzo no se le puede cargar con esa responsabilidad porque no es un jugador contrastado en el fútbol profesional. Llegó de un filial, del Manchester City, un club importantísimo, y es más bien una apuesta de futuro y no podemos esperar que sea la solución cuando aún no se ha desarrollado como profesional. Por eso, y esto lo he dicho en rueda de prensa anteriores, la importancia que tiene este mercado. Tenemos unas carencias estructurales que ahora que se abre el mercado de invierno nos da una oportunidad para al menos mejorar, corregir, crecer... desde el área deportiva tenemos que pensar en mejorar en lo deportivo a través del entrenamiento pero también somos partícipes de la gestión deportiva. Aquí está también Manolo Gaspar, con el que tenemos la fluidez y la comunicación para trabajar. Y todos tenemos una idea muy clara. Tiene que servirnos para mejorar, no para debilitarnos. Tenemos información que es un objetivo del club el vender jugadores para hacer caja y nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Yo como entrenador, máximo responsable del tema deportivo no puedo estar de acuerdo con permitir de manera voluntaria que se vayan jugadores que son importantes para nosotros cuando lo que necesitamos es todo lo contrario: reforzarnos".

Realidad al descubierto

"Estamos hablando de una temporada vital para el Málaga donde su futuro está en juego y corresponde a dos aspectos. La viabilidad deportiva y la viabilidad económica. Esta realidad la hemos ido descubriendo con el transcurso de la temporada. La viabilidad deportiva, que es nuestra responsabilidad, con nuestro errores y aciertos aquí estamos, hemos hecho una primera vuelta donde se puede contrastar unos datos que nos mantiene vivos peleando con una cantidad de dificultades tremendas. Con sólo 17 jugadores profesionales y sin poder configurar una plantilla equilibrada como se nos prometió cuando renovamos y no se cumplió. Y nos enteramos en el último momento del mercado de verano, porque nosotros también quisimos dejar la credibilidad y el tiempo para que se hiciera lo que acordamos, que era una plantilla equilibrada para luchar por el play off".

"No le vamos a fallar a la afición"

"Los objetivos que teníamos eran meternos en play off, con una plantilla renovada. Eso no se cumplió y nos enteramos en el último momento del mercado de fichajes de verano por que nosotros dejamos la credibilidad y el tiempo para que en el último momento pudiera concretarse la renovación con una plantilla de 20 jugadores, ajustarnos al presupuesto que debíamos de tener. Tener una plantilla equilibrada para meternos en play off. Eso eran los objetivos que teníamos y por eso renovamos. Eso no se cumplió, pero que hemos hecho: ¿protestar o quejarnos? No. Nos hemos dedicado a trabajar en las circunstancias que nos han tocado por que tenemos un compromiso con estos jugadores y con esta afición que lo demostró la temporada pasada y nos lo demuestran en esta en cada partido y no le vamos a fallar, por que el cuerpo técnico nuestro tiene forma de actuar muy plana, ante las dificultades, ya lo hemos dicho, no tenemos ningún problema en afrontarlas".

"Nos han engañado desde el principio con la planificación"

"Venimos de haber estado en proyectos tremendamente complicados, con equipos que estaban con problemas institucionales y se estaban jugando la vida para permanecer y los hemos mantenido en primera división. Esta situación también es muy complicada: nos han engañado desde el principio con la planificación de la plantilla y estamos trabajando lo mejor para el Málaga. Y ahora se abre la posibilidad de mejorar lo de verano, por lo menos no debilitarla. Ahora no vamos a esperar hasta el final del mercado, esto no puede ser cómodo para la dirección del club pero nosotros no somos un cuerpo técnico cómodo. Estamos aquí para luchar para que el club tenga viabilidad deportiva que es nuestra máxima responsabilidad y no podemos permitir que la viabilidad económica nos debilite deportivamente".

"Se está buscando dinero como sea"

"El cuerpo técnico y la dirección deportiva somos participes en la planificación. Y la toma de decisiones en la planificación de una plantilla se basa en generar un equipo equilibrado, con varios jugadores por puestos, que haya competencia, que haya alternativas que afecten al rendimiento. Entonces, si tenemos carencias como son consabidas que a nosotros no se nos contaron, por eso mi comentario es que se nos ha engañado. Para mí, un equipo competitivo no es un equipo de nombre, es un equipo equilibrado. Eso lo comunicó el cuerpo técnico desde el principio, aceptando que iba a haber una situación económica más complicada que la anterior donde había 30 millones de presupuesto. Pero no se nos comentó que la situación de tal calibre que se está buscando dinero como sea para poder pagar los salarios y que la liga no te impulse por impagos pero la liga te está sancionando por estar fuera del límite salarial por no tener esa capacidad económica, por que 17 jugadores son muy pocos para una temporada tan larga y tan competitiva como es la segunda división y sin haberlos elegidos y hemos trabajado, dejando el tiempo al club para que decida en la primera vuelta y tome decisiones para mejorar la viabilidad económico para mejorar la situación y hemos llegado a la ventana de invierno y hemos visto equipos que ya están incorporando jugadores y nosotros estamos hablando de vender jugadores, con mercado y fundamentales para nuestro rendimiento deportivo. Como entrenador, como máximo responsable del rendimiento, no puedo estar de acuerdo con eso. Y lo tengo que manifestar porque creo que es muy importante que la gente lo sepa. Primero porque nuestro criterio no es ese y segundo porque si estamos aquí con una actitud de pelear y con la confianza que han depositado en nosotros jugadores y afición y es la misma que seguimos teniendo durante la segunda vuelta que se sepa en las condiciones en la que lo vamos a hacer".

"Hasta la instituciones están implicadas"

"Estamos a tiempo de rectificar. Todos sabemos también por las informaciones que van saliendo que sí hay posibilidades para que entre dinero en el club, desde el punto de vista de la gestión financiera. Se habla de grupos inversores, ampliaciones de capital o gente interesada en comprar el club. Gestión financiera, que no somos nosotros los especialistas. Sí escuchamos y vemos. Si hasta las instituciones de la ciudad están implicadas en ayudar y colaborar. Entiendo que esa es la labor de los expertos financieros la de buscar soluciones financieras. No podemos estar de acuerdo, el dueño del club es el que tiene la máxima potestad para tomar las decisiones que considere, pero yo puedo mostrar mi desacuerdo porque soy responsable de la parte deportiva. Entiendo como resumen principal que la ventana del mercado de invierno tenemos que reforzarnos, lo he venido diciendo antes de que llegara. Ha empezado ya la ventana y vemos que nuestros rivales se han reforzado y han podido utilizar esta jornada a jugadores y nosotros no. Por eso mi comentario en este momento, buscando soluciones".

Mula, Iván y José Rodríguez

"Si sólo tenemos 17 fichas, imagina lo bien que nos vendría. Se han quedado en una situación tremendamente injusta para ellos, sin equipo. Han mostrado su profesionalidad entrenando como el que más, poniéndose en forma, con una actitud positiva fantástica para participar en cualquier momento. Ojalá pudiera ser aquí, pero no lo sé. Te hablo de que no lo sé. Las restricciones que nos tiene LaLiga, lo hablamos con Manolo Gaspar, son para poder fichar jugadores son tremendas. Hay que hacer cábalas para poder acertar con los perfiles de jugadores que podemos incorporar. Todo derivado de las consecuencias de una mala planificación y gestión económica que nos tiene como nos tiene. Eso viene heredado. Las personas que estamos aquí no hemos participado de las decisiones económica que ha derivado en esta situación del equipo. Estamos aquí peleando y dando la cara. Dando la cara jugadores, cuerpo técnico y la afición. Los principales elementos que están manteniendo ahora mismo viable al Málaga son los jugadores, la afición, la dirección deportiva y el cuerpo técnica. Dando la cara semana tras semana. A mí como entrenador me toca hablar dos veces y no rehuyo nunca nada. Sé que no es cómodo y que no son agradables muchas cosas de las que digo, pero no voy a ser cómplice de cosas que van en contra de mis propios principios, como entrenador o como deportista. Amo la profesión del fútbol, no voy a ser cómplice de consecuencias derivadas del negocio que canibaliza el aspecto deportivo y sobre todo el aspecto emocional de las aficiones que están detrás de su equipo".

Se incumplieron promesas

"Las pautas estratégicas de la planificación de verano ya te digo que no se han cumplido las que nosotros estábamos trabajando. Estábamos con unas expectativas concediendo todo el tiempo y el beneficio porque sabemos de las dificultades del mercado y que muchas de esas negociaciones se terminan de concretar en los últimos días de mercado. Esperamos con paciencia para ese momento y luego no se cumplió. Evidentemente no es la estructura de plantilla que nosotros estábamos trabajando. Con respecto al tema de dar la cara es algo que es una cuestión personal de cada uno. En todas las organizaciones hay puestos de dirección y en todos los puestos de dirección siempre hay responsables de la comunicación que corresponda a nivel interno y también público. Yo asumo las mías sin ningún problema y aquí he estado. Para temas de gestión económica y de planificación económica y de aspectos que trascienden es muy necesario que a sus aficionados y a sus socios se les explique las cosas la gente que lo sabe. Lo que llamamos de alguna manera dar la cara, pero sin ningún tono peyorativo, al revés. En el tono literal que es explicar las cosas a las personas que le corresponde".

Comunión con Manolo Gaspar

"Hablo por la información que tenemos, la información de que es necesario vender jugadores para recaudar un dinero X. Tampoco creo que sea importante hablar de la cantidad. Yo no puedo estar de acuerdo con eso y el criterio de Manolo Gaspar es exactamente el mismo. Tenemos que intentar reforzar la plantilla, no debilitarla. Es algo que tenemos muy claro la parte deportiva. Porque tenemos carencias que la nueva ventana de mercado nos permite trabajar para poder reforzarla. Con las limitaciones económicas que tenemos, por supuesto, las aceptamos. Nos condicionan y tenemos que volvernos locos para buscar los perfiles, que cumplan las limitaciones que nos dice LaLiga. En eso estamos, tenemos posibilidades y nombres para tratar de corregir las principales carencias de estructura que tiene la plantilla. Tenemos información de la dirección financiera por decirlo de alguna manera, de Shaheen, que hace falta vender jugadores. Como soluciones económicas deshacernos de jugadores importantes deportivamente yo como entrenador manifiesto que no puedo estar de acuerdo con eso".

No es un ultimátum

"No me creo con la potestad de darle ningún ultimátum a nadie en ningún aspecto. No nos compartamos así por la vida. Lo que hacemos es explicar, estoy aquí explicando, haciendo un balance de la primera vuelta, aquí tenéis los datos que podéis analizar y ver el rendimiento del equipo, que están en consonancia con el análisis que hemos ido llegando y hemos compartido con vosotros semanalmente. Entendíamos que era bueno hacer esa balance previo de la primera vuelta y ver la situación de realidad en la que estamos de cara a la segunda, que es una situación de un escenario mucho más complicado que el de la primera vuelta, porque tenemos menos tiempo, porque nuestros rivales se están reforzando… Si nosotros no nos estamos reforzando, vamos a tener mayores dificultades deportivas, que es a mí lo que más me importa y me compete.La aceptación de los problemas económicos entra dentro de las capacidades deportivas nuestras y tengo que hacer esos comentarios para manifestar mi oposición".

Señala a Richard Shaheen

"Llevamos mucho tiempo escuchando hablar del plan de viabilidad desde que llegó Richard [Shaheen], que además él lleva trabajando para el club desde hace más tiempo del que ha llegado aquí, para conocer los números y que había un plan de viabilidad que nos iba a aportar soluciones económicas. Si ese plan de viabilidad ha llegado al mercado de enero y no nos permite reforzarnos sino que incluso lo que tenemos que hacer es vender jugadores que nos van a debilitar pues yo no lo entiendo y no lo comparto. No es ningún ultimátum, es explicar la realidad que tenemos. Y lo que nosotros vamos a hacer es preparar el partido del Oviedo, al igual que estamos planificando el siguiente. Competir los que estemos, con las dificultades que tengamos, porque tenemos un compromiso con estos jugadores y esta afición para pelear hasta el final. Lo decidimos en verano y lo vamos a seguir haciendo, porque vuelvo a repetir: este cuerpo técnico tiene experiencia en este tipo de situaciones, como nos pasó con el Deportivo de la Coruña y salvamos al equipo dos temporadas seguidas. En el Betis nos pasó lo mismo con problemas institucionales. En este accionario de problemas que se nos vienen en la segunda vuelta a nosotros no nos va a cambiar nuestra mentalidad, va a ser la misma. Porque nos encantan nuestra profesión".

Palabras incómodas

"Mis palabras no son cómodas pero mi responsabilidad desde el área deportiva también me lleva a decir las cosas que afectan al área deportiva porque si no las explico me convierto en cómplice. No puedo fallarle ni a los jugadores ni a la afición. Nosotros si que nos preocupamos por ellos".