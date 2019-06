Miguel Torres: "Cada vez que llueve mi paraguas no puede acoger toda la lluvia"

Días intensos en lo emocional para Miguel Torres. El madrileño disputó los primeros minutos de la temporada frente al Elche. El defensa primero fue pitado y tras el triunfo se reconcilió con la afición. Una comunión símbolo de la unión que vive el Málaga en la antesala de la eliminatoria de play off contra el Dépor. El jugador compareció ante los medios para analizar esta dura temporada en lo individual. "Cuando las situaciones van mal cada uno debe asumir. Yo asumo, pero cada vez que llueve el paraguas de Miguel Torres no puede acoger toda la lluvia. Es una temporada larga y no hay una comparecencia para explicar lo que se diga de mí, no quiere decir que eso sea verdad o que yo acepte. Me dediqué a trabajar y a mantenerme en forna. Estoy orgulloso del comportamiento. En las dificultades se demuestra de como es cada uno. Demostré a mis compañeros y al club una parte que no conocían es bueno. Me vendrán situaciones mejores", exponía el jugador.

La rueda de prensa íntegra de Miguel Torres por temas:

Reaparición

"Después de mucho tiempo esperando para participar, un día muy especial, de los más importantes en Málaga. En un momento donde todos queremos participar porque vienen partido especiales y bonitos, trabajé mucho durante la temporada con la ilusión de participar en algún momento. Tengo buen recuerdo porque el equipo ganó e ilusionado por lo que vino por delante, que es lo importante".

Comunión con la afición

"Los compañeros tuvieron un gesto, todo el grupo que son todos los que entrenamos, los que nos preparan como los utilleros, médicos y personal del club. Me he sentido querido y respaldado. Fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Por dentro siento que no lo merecía, pero fue un detalle de ellos y lo guardaré para siempre porque me sentí afortunado de estar en esta plantilla".

Resumen de la temporada

"Fue un año muy duro a nivel profesional, pero mi comportamiento siempre fue el mismo cuando jugué más o menos. Siempre respeté a mis compañeros, al club sobre todo. Aunque no pude participar, me he considerado importante porque ayudé a mis compañeros a que mejoren y me siento responsable de los logros del equipo. Ojalá podemos terminar con un ascenso, un objetivo prioritario desde el descenso y lo más importante es volver cuanto antes. Lo tenemos ahí y todos tenemos que poner de nuestra parte".

Afición

"A la afición no le puedo pedir nada, aunque a ningún jugador le gusta que le piten. Siempre me he sentido querido y me sigo sintiendo, siempre he respetado a todas las aficiones y también a mi afición. Me ha dado mucho y también el sábado. Me gustan las críticas y afrontarlas para evolucionar y madurar. De todo se aprende e intenta mejorar. Los motivos no te los puedo decir porque no me silbo. Me gustaría que uno explicara sus motivos".

¿Puede aportar?

"Hay que estar preparado. He vivido con ilusión. Muchas veces he tenido la sensación de poder jugar y me he preparado para poder jugar. Yo fui el primero que quiso quedarse, quería devolver al equipo a Primera. Siempre fui claro en mis declaraciones y estoy preparado si el entrenador me necesita. La competición ofrece un plus, pero mi experiencia es un valor añadido. No sólo primera el estado físico, pero también otras cualidades. Es muy complicado, pero no imposible. Una de mis cualidades es la polivalencia, Víctor me conoce bien y puedo jugar en cuatro posiciones. Durante todas las semanas entreno en dos o tres posiciones y estoy preparado. El cúmulo de partidos y la confianza la tienen los que juegan más, pero las ganas de sentirme importante pocos la tienen".

¿Por qué ahora la comparecencia?

"El motivo de la rueda de prensa es que es mi primer partido. Durante todas las semanas salen otros compañeros a hablar de lo que pasa en la jornada anterior. Me gustaría centrar la rueda de prensa en el play off que tenemos por delante para volver a Primera División. La gente que me conoce sabe que no estoy para perder el tiempo. Me quité las redes sociales, no me aportaban nada y los debates forma `parte de la sociedad. A veces priman más las visitas que acercar al aficionado lo que sucede, fue un proceso de evolución personal. Paralelamente a lo que me pasó a nivel profesional, estoy en el equipo que quiero estar, he tenido una carrera que muchos hubieran querido tener, estoy en un momento para aportar un granito más para el ascenso a Primera".

Paciencia

"Hasta que no sale a su hábitat que es el terreno de juego no expresa sus sentimientos. Llevo desde los 6 años dedicándome al fútbol y donde me he sentido más feliz en mi vida. Entrar cuando el equipo va ganando y la afición disfrutando para mí era el mejor momento. He esperado pacientemente con respeto e ilusión, tenía la sensación de poder haber jugado otros partidos, no ha sido así y hay que respetar a mis compañeros y el club porque hay que priorizar el objetivo del club. No podemos pararnos a ser egoístas".

¿Quiere continuar?

"No porque el año pasado hicimos una rueda de prensa donde dejé claro antes de que el equipo descendiera es que quería continuar y subir al Málaga. Si el cuerpo técnico y el entrenador no cuenta nivel deportivo, por motivos que no conozco, no puedo cambiar mis planteamientos. Yo estoy favorable a continuar, en el caso contrario el club tenía que haber tomado otra decisión. Sólo se ve al jugador que juega, parece que el resto no forma parte de la plantilla o no merece estar aquí. Hay porteros que están todas la temporada sin jugar. A Pawel Kieszek le toca ser importante y nadie habló mal de él. Ha sido difícil poder entrar porque hubo buen nivel y seguramente los anteriores entrenadores se hayan planteado, pero los jugadores no dieron opción. Tuve claro desde el año pasado que quería estar aquí y lo ratifiqué. Nunca escucharás una palabra mala de mi boca".

¿Por que no jugó antes?

"No he tenido una opinión directa ni clara, quien más sufre es tu familia, tus amigos cercanos que te piden información y saber por qué no juegas. Soy muy respetuoso con las decisiones, y más con las que no dependen de mí, yo me preparo para estar a disposición, la gente que está conmigo sabe mi nivel de exigencia, a partir de ahí hay un responsable que sabe si estoy en condiciones de mejorar lo que hay".

Víctor

"No soy nadie para decir las posibilidades con Víctor, estoy en las mismas condiciones que al principio de temporada. Víctor me conoce bien y dijo que esta bien físicamente y con ganas de estar con el equipo. Anteriormente ese mensaje a lo mejor no existía porque yo no tenía la oportunidad de tener entrevistas porque creo que el que juega es el que puede expresarse. Creía que estaba fuera de lugar salir a defender mis intereses. Prioricé el objetivo del club, el deseo del club. Hoy me encuentro aquí tras el primer partido y espero que no sea el último. Agradecer a mi familia y a todo el que me ha apoyado. Estoy seguro que no sólo estaba yo contento. Llevo mucho tiempo en Málaga y la gente me conoce bien, estoy muy feliz".

Tiempo en el ostracismo

"Todo lo que me viene intento tomármelo como un crecimiento, visualizar si he cometido errores, tengo la conciencia tranquila. Estoy muy bien a nivel personal, no cambiaría nada, llevo una vida ejemplar. Ojalá pueda estar mucho tiempo más en Málaga aportando al club, Esta situación también le viene bien a la gente joven. a veces nos volvemos egoístas y cuando ves que un compañero vive una situación diferente le puede servir para evolucionar. Sé que he sido un ejemplo, así me lo han dicho ellos. Me siento muy bien, no puedo decir otra cosa".

Repercusión

"Entiendo que la repercusión es lógico, pero a mí a nivel personal no pierdo el tiempo justificándome todo el tiempo. Cuando las cosas van mal cada uno debe asumir responsabilidades y entiendo que mi paraguas tiene que absorber mi agua, no el de todo el mundo. Siempre he sido una persona llevadera, he asumido responsabilidades y me encuentro en disposición de ser mejor que hace un año".

Deportivo

"La exigencia es máxima, un rival de primera entidad. Histórico en Primera. Los últimos tres partidos ganó dos. Los goles a favor y en contra son parecidos a nosotros, te habla de que es un equipo difícil de ganar y en su campo habrá un ambiente hostil. Lo más importante es la tendencia en la que estamos nosotros, hay una confianza muy buena, afrontamos esta serie de partidos en la mejor situación posible. Ojalá podamos tener el añadido de los lesionados. Con ganas de hacer un buen partido de ida y disfrutar la vuelta en casa porque cualquier rival siente a nuestra afición".