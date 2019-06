Vídeo: Miguel Torres, la defensa de Víctor y la redención ante afición y compañeros

El fútbol por dentro, con sus alegrías y sus tristezas. Lo muestra el Málaga, en carne viva. Como el episodio que se produjo tras la victoria ante el Elche y la consecución de la tercera plaza, con el Fondo Sur 1904 atestado esperando la salida del equipo para celebrarlo juntos (aquí el vídeo). El club da la cara por Miguel Torres, que se estrenó en Liga con abucheos y pitos pero que terminó siendo objeto del perdón de la grada de animación y el apoyo cerrado de sus compañeros.

Se puede ver en los algo más de tres minutos que dura el montaje del propio Málaga. Un vídeo en el que se escuchan las palabras de Víctor defendiendo a su futbolista y amigo y la posterior reacción de la grada y de sus mismos compañeros, todos en piña entonando el "que sí, joder, que vamos a ascender".

"Me parece totalmente equivocado tener una reacción así hacia Miguel Torres o cualquiera de sus compañeros porque son unos auténticos profesionales. Esto la gente no lo sabe, pero Miguel Torres ha sufrido un golpe en las costillas entrenando y ha estado en la convocatoria consciente de que el equipo le necesitaba. Ha habido días que no podía ni respirar. Es un profesional como la copa de un pino y yo le conozco desde hace mucho tiempo por eso me parece muy injusto", comenzó Víctor.

"Es muy típico en nuestro país hablar de la gente sin conocerla y por eso me encanta que haya pasado porque ha servido para ver a todos los compañeros arropar a Miguel, cómo han salido todos juntos a celebrar la clasificación. Eso ha sido otra victoria. Como dije en el vestuario, esas situaciones ahí latentes que no acaban de afrontarse la mejor manera de solucionarlas es afrontarlas. Uno de los calificativos de los propios jugadores es que somos una familia y hemos solucionado ese problema como una familia", sentenció el entrenador blanquiazul.

Miguel Torres, con la afición y sus compañeros

En un momento del vídeo se puede ver cómo uno de los componentes del Fondo Sur 1904 pronuncia estas palabras: "No sé si os habéis dado cuenta pero es el primero que ha dado la cara, el que tenéis ahí". Y al poco los malaguistas comenzaron a hacer retumbar el nombre del madrileño: "¡Miguel Torres, Miguel Torres!".

Después sus compañeros se abalanzaron sobre él y comenzaron a cantar: "¡Que sí, joder, que vamos a ascender!". Todos formando una piña que será fundamental con vistas al próximo play off ante el Deportivo.