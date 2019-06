Pawel Kieszek fue otro que regresó a la titularidad tras la revolución en el once de Víctor Sánchez del Amo. Lo hizo de nuevo con triunfo, como acostumbra en la competición liguera. Es hombre de pocas palabras el polaco, lo demostró en zona mixta, pero sí se mostró extenso y algo mosqueado con la situación que le tocó vivir en primera persona a Miguel Torres, abucheado por la afición, y tercera a él y el resto de compañeros.

“Yo no conocía a Miguel Torres antes de llegar al Málaga pero tras un año entrenado con él sí. Lo conozco ahora y es un gran profesional, trabaja siempre”, explicaba Kieszek cuestionado por el episodio tras la entrada al campo de Torres, en su debut esta temporada, zanjándolo así: “No puedes decir nada mal de él. Miguel [Torres] es como de mi familia; si alguien no respeta a mi familia, yo no respeto a la afición”.

El polaco destacó como “muy importantes” los tres puntos que sumó el equipo ante el Elche, en un triunfo para cerrar la temporada y cerciorar la tercera plaza de los play off de ascenso. “ Teníamos que ganar. Ahora viene lo mejor, vamos a disfrutar estos play off. Tenemos mucha más confianza ahora. Jugamos un buen fútbol y efectivo. Estamos motivados”, valoraba el guardameta blanquiazul que aseguraba entrenar “todos los días del año, preparándome para jugar. Si me toca jugar los play off ayudaré como pueda”.

Sobre el rival, el Deportivo, se limitó a valorar que “es muy bueno” y que “cada partido va a ser muy complicado, concluyendo con su deseo de continuar como blanquiazul: “Ojalá pueda quedarme”.