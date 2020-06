"Con los seis millones de los Al-Thani no tendríamos problemas la temporada que viene"

Poco antes de comenzar la primera intervención ante los medios de comunicación de José María Muñoz Jiménez se pudo conocer que la Audiencia Provincial tumbaba el recurso de los Al-Thani y reforzaba la figura del administrador judicial. "No tengo conocimiento oficial del rechazo al recurso que había planteado la asistencia legal del jeque. Todo lo que ayude a dar estabilidad al club es bienvenido. El auto puesto por su señoría se ajusta al derecho y fue coherente en su desarrollo", matizó.

"De los primeros correos que manda LaLiga es que estamos desfasados. Hemos tenido cuatro ventanas para corregirlo y no lo hemos hecho, así como la desproporción en la estructura. El ERE no sé cómo va a quedar porque estamos en período de consulta, pero el resto de medidas de ahorro (reducciones, casas, Ciudad de Málaga…). Esto nos está ayudando a tratar de cumplir con salvar el Málaga. Puse de manifiesto que no podían descendernos en base a los estatutos. No sé hizo más público de lo que deberíamos haber hecho, ahora sí lo podemos decir. El problema del Málaga es de tesorería a futuro, necesitamos un calendario de devolución de los préstamos que ya lo he pedido", confesó.

Si el club percibe lo que deben los Al-Thani, el administrador sostiene que no habrá problemas para la temporada 2020/21. "Yo no tengo nada a favor ni en contra de Al-Thani. Yo tengo que hacer lo que me dice la ley. Y, si tengo a alguien que me debe dinero, tengo que cobrarlo. Con ese dinero no tendríamos problema la temporada que viene, creo que son unos seis millones. No tendríamos problemas con respecto al COVID-19. El calendario de pagos no me han dado traslado en el juzgado. Imagino que darán traslado a las partes y ella (la jueza) será quien resuelva".

"Yo trabajaría en Segunda B si me dejan y Manolo Gaspar y Pellicer se comprometen en Primera, Segunda o Segunda B", aseveró

¿Peligra entonces la supervivencia del club? El panorama es el siguiente: "El riesgo de que pueda desaparecer es incluso en Segunda. La estructura de coste es insostenible, más para un club de Segunda y con el COVID-19. LaLiga nos tiene monitorizados. Perdemos más de tres millones de ingresos, no habrá traspaso y perdemos más margen. Si bajamos sería más complicado, pero yo trabajaría en Segunda B si me dejan, y el compromiso de Manolo Gaspar y Pellicer es de Primera, Segunda y Segunda B".

Cómo ajustar las cuentas es la lucha diaria del administrador y resto de trabajadores del club: "¿El dinero?Con mucha imaginación. Hay cosas que no puedo decir y otras que están en la cocina. Estamos trabajando con ese problema que tenemos, con el límite salarial. Me encerré en mi casa para tener toda la documentación de LaLiga y en ello estamos trabajando".

Argumenta la defensa de Al-Thani que dejó más de dos millones en caja cuando fue apartado. La respuesta es fácil: "El problema no es la tesorería en febrero, si no lo que viene en los próximos meses. Nos hemos encontrado la sorpresa de un burofax para un expediente sancionador de LaLiga el viernes pasado. El problema es que el Málaga no terminaba mayo, es la opinión de LaLiga, no la mía. Nos tiene monitorizados. Y menos mal que se vendió a Antoñín, ahora no se vendería. Hay que tomar las decisiones en el momento y es difícil".

¿Estaba el Málaga abocado a una situación irreversible de no llegar la decisión de la jueza? "No puedo contestar. El informe de avance de la policía y su señoría en su auto es muy clara. Medida cautelares, excepcionales. Su señoría y el ministerio público tuvieron que estar muy seguros en sus medidas. La Audiencia Provincial ha confirmado dicho auto", se limitó a decir.

Muñoz y el foco mediático

"De lo que no me viene vía juzgado no hago caso. Hace poco estábamos en el despacho de Ana. Me comunicaron sobre un comunicado de la agencia del jeque, no piensen que soy presuntuoso, pero dije que nos fuéramos a comer. Lo que tenga que llegarme que sea por vía del juzgado. Hay que trabajar mucho para sacar esto adelante. Lo que se me ha pedido lo he contestado convenientemente, siempre con argumentos. Mi terreno de juego es el juzgado. Y no lo dudo. El nombramiento fue de seis meses prorrogable automáticamente".

"A mí me llamaron, me lo ofrecieron y dije que sí al segundo. Y sabía que venía a un marrón. Porque les he leído y escuchado. Me mandaron una viñeta con una campeonato de marrones y yo estaba entre ellos. Me dijo Pellicer que todos llevamos un presidente del gobierno en el cuerpo, un entrenador… Y ahora hemos descubierto que todos llevamos un administrador judicial en el cuerpo".

Junta de Accionistas

"Podríamos haber celebrado la Junta de accionistas por videoconferecia pero va a ser una junta compleja y mi decisión fue que no era lo mejor hacerlo por videoconferencia. Se tuvo que hacer en diciembre y de las primeras medidas fue desbloquear con los auditores. Se convocó cuando yo llegué , se suspendió por el COVID-19 y en el momento en que haya posibilidad sanitaria, se realizará. Podíamos perjudicar la defensa de Al-Thani, tiene un letrado de Madrid y otro de Barcelona, no sé cómo iban a venir".

Posible ampliación de capital

"Es viable. Hay menos -interesados- de los que parece. Algunos me han llamado para preguntarme cómo está el procedimiento y cuando les explico cómo está el proceso, algunos desaparecen".

Ejecución provisional de la sentencia

"Tenemos una ejecución provisional de la sentencia por BlueBay y un recurso planteado por los Al-Thani. Nos hemos visto obligados a inscribir esa sentencia, y ahora tenemos el 49% y el 51% y es problema de NAS Spain. Primero acuden los accionistas actuales del Málaga, la APA y alguno más que pueda haber. Luego NAS Football, que tiene 10.00 acciones sin controversia y luego puede acudir cualquiera".

Propuesta de compra del club

"Llega por muchos sitios, a mí para qué me van a hacer la propuesta, se deben dirigir a los accionistas del Málaga, o a los que tengan la mayoría del capital social, deberían de hablar con los abogados de Al-Thani, que tienen el 51% de las acciones".

Optimismo para el futuro

"Soy optimista por naturaleza. Conocí a Manolo y a Pellicer el mismo día y los he visto trabajar y su preocupación. Los veo trabajar, también a Manolo Sánchez, a los preparadores físicos, veo a Capa, a los utilleros, al equipo médico, resto de fisios… Los veo trabajar y salen corriendo por el jugador cuando los necesitan. Luego el personal de mantenimiento… Esto no puede salir mal, están todos desfondándose a diario. No se pueden imaginar el control con el protocolo con LaLiga. Comunicación han mandado material siempre. Hemos trabajado como titanes".

Regreso a la competición

"El viernes hay que jugar y hay que transmitir la mayor tranquilidad. A mí nada me afecta, prefiero no leer. No quiero contaminarme con gente que pueda influirme negativamente. Está todo muy pensando para que todo salga bien. Y el viernes empezamos y hay que ganarle al Huesca sí o sí.