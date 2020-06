"No he venido al postureo, estamos en un procedimiento criminal"

"Esta reunión tenía que haberse celebrado en marzo, pero la supedité al primer informe". Rodeado de extraordinarias medidas de seguridad, el administrador judicial se puso delante de los medios de comunicación en la sala de prensa de La Rosaleda. José María Muñoz Jiménez comenzó con un texto inicial en el que expuso líneas maestras de su gestión al frente del Málaga.

"No soy un personaje público, no he venido a un postureo, estamos en un procedimiento judicial y criminal en el que se persiguen delitos", explicó matizando que cualquier "respuesta inadecuada podría interferir en el proceso", añadiendo: "Habrán visto pocas reseñas en prensa mías de otros concursos". Hay que recordar que en los últimos tiempos, Al-Thani y Shaheen se han mostrado muy críticos con los movimientos de este administrador, si bien la Audiencia les ha tumbado el recurso.

Muñoz sostuvo que percibió "cierta inestabilidad", con un "entrenador interino y un jefe de los servicios médicos apartado. En la primera reunión a la que asisto, de unas 15 personas, todas hablando de cosas entre ellos sin sentido. Había una desconexión bastante grande entre cada uno de los departamentos del club". Así que decidió dividir el club en cuatro grandes áreas y al margen los servicios médicos y la Fundación.

Quiso aclarar su enorme preocupación por el Málaga Femenino, que tiene nueva entrenadora: "El Femenino está integrado en el Málaga, la parte superior de la pirámide es Manolo Gaspar. No sólo tiene las típicas funciones de un director deportivo, le pido que tiene que ayudarme en todo lo que tenga que ver con deporte. El Femenino es tan importante como el primer equipo, el filial o La Academia".

Al hilo de la cantera recordó: "Tenemos que mirar para abajo. Málaga siempre ha sido un foco, una fuente de jugadores importantes. El Málaga tiene una situación complicada y debe fomentar la cantera. Queremos crear una escuela de padres y tenemos que ser ejemplos en los campos. Todos".

Sobre algunas de sus medidas: "Era importante traer el equipo a La Rosaleda, pero no sólo por el ahorro, también porque así hay comunicación más fluida y cercana de la primera plantilla con el resto del club. Las instituciones dinero no tienen para darnos, pero sí apoyo y facilitarnos la labor. Estamos agradecidos a Ayuntamiento, Diputación, Junta y Subdelegación de Gobierno".

Admitió sentirse querido: "Recibo muestras de apoyo y hay aficionados. Me retroalimenta escuchar ese tipo de apoyo. Agradezco a Miguel Molina de la Federación de Peñas y a Javier Martínez, de la Grada de Animación, que hayan manifestado que no querían devolución de sus abonos.

"La relación no pasaba por el mejor momento con LaLiga y con la RFEF. Estamos pidiendo que quiten la limitación de fichas no profesionales, porque nos podemos encontrar que nos implique la pérdida del partido y la sanción con una expulsión o lesión. Hay que mantener el diálogo haciendo valer nuestro derecho", siguió, pidiendo apoyos dada la realidad del club y revelando el descontento por parte de las empresas colaboradoras del MBC antes de abrir turno a las preguntas: "Tuvimos una reunión de dos horas y están colaborando lo que pueden y un poco más. Y es de destacar todo el apoyo".

