"La intención es a finales de junio iniciar algo de las obras de La Academia"

La Academia va a tener un protagonismo claro en el Málaga del futuro a corto plazo. La fuerte reestructuración interna del club de Martiricos va a provocar que se mire, aún más, hacia abajo. Y para que la cantera dote de jugadores al primer equipo uno de los asuntos claves es que haya herramientas. La construcción de la Ciudad Deportiva es uno de los temas estrellas en clave blanquiazul. Las obras de Arraijanal llevan paradas desde hace mucho tiempo, aunque hay novedades en este asunto. Así lo comunicó el administrador en la reunión informativa que tuvo con los medios, fue uno de los puntos que tocó.

"El problema que tenemos con La Academia es que no se ha cumplido nada de lo que está en la licencia de obras. La intención que tenemos, si todo va normal, es a finales de junio o primeros de julio iniciar algo de las obras. El dinero es de la Fundación y ella sería la que ejecutaría ese trabajo", explicó José María Muñoz (ya la concejala Noelia Losada había avanzado algo), que aseguraba que esta todo en orden y que hay músculo económico para ello: "Situación solucionada desde el punto de vista jurídico, nos queda un poco de ajuste, junio o julio y ya podremos empezar. Si no, no lo diría tranquilamente me quedaría callado. Hay dinero para iniciar la obra".

La Fundación tiene un papel clave en este paso hacia adelante, una entidad que ha sufrido variaciones desde la llegada del administrador. Él mismo detallaba los cambios. "No fue intervenida y lo que decidí fue intervenirla yo. Nombré tres nuevos patrones, sustituí a los anteriores y se me dio un poder para poder representarla yo. Así está desde el 20 de marzo, acudí a notaría y revoqué todos los poderes que estaban vigentes", comentaba el malagueño, que insistía en la importancia de la cantera y en sus objetivos futuros: "Tenemos que mirar para abajo. Málaga siempre ha sido un foco, una fuente de jugadores importantes. El Málaga tiene una situación complicada y debe fomentar la cantera. Queremos crear una escuela de padres y tenemos que ser ejemplos en los campos. Todos".