"Estamos contentos con Pellicer, para nosotros es el que estará a final de año"

El portero del Málaga Munir haló en rueda de prensa sobre la actualidad del Málaga y preguntado sobre el trabajo con Sergio Pellicer fue claro: "Estamos contentos con Pellicer. Se adapta muy bien al vestuario su forma de trabajar, el equipo coge sus conceptos muy rápido. Pensar sólo en fútbol como nos transmite nos da confianza y nos ayuda a afrontar estas situaciones. Es un gran trabajador, ha venido con ambición y ganas, y lo transmite. Para nosotros a día de hoy es el el que va a estar a final de año, no pensamos en que vaya a venir nadie y no nos lo planteamos ahora el que está es Pellicer y estaremos con él hasta el final".

El cancerbero ahondó en lo que ha supuesto para el día a día el cambio de técnico: "No es que haya cambiado, ha venido con otra energía, con otra mentalidad en unas circunstancias complicadas para él. Vino en un momento complicado y nos transmitió mucha positividad, sólo pensar en fútbol, sólo centrarnos en lo deportivo, ponernos una coraza para pensar sólo en fútbol y nos ha ayudado bastante. Es trabajador, humilde y exigente, transmite esos valores y el equipo lo adopta muy bien", dijo y concluyó sobre el tema al ser repreguntado: "No pensamos en el cambio, es nuestro míster y es en lo que pensamos, sabemos que el fútbol son resultados, el partido del domingo es importantisimo, queremos sacar los tres puntos y estar en esta línea".

Además, el meta también expuso su opinión sobre el registro de la policía en el estadio de La Rosaleda: "Al final son cosas de las que intentamos evadirnos y son situaciones que no podemos controlar. El equipo está centrado en lo deportivo, en el domingo, son cosas ajenas a nosotros, intentamos no estar centrados en ellas. Los tres puntos son lo más importante. Lo importante es el domingo y es lo que tenemos en la cabeza. Estas situaciones nos hacen ser más fuertes, estar más unidos. Sabemos en la dirección que vamos, intentamos trabajar y poner de nuestra parte para que así sea y el equipo se centre en competir el domingo, es la línea que vamos a seguir".

A pesar de estar en la zona baja de la clasificación, el Málaga suma ocho envites seguidos sin perder repartidos en seis empates y dos victorias: "El equipo está en un buen momento, está compitiendo muy bien, defensivamente el equipo está en un momento muy bueno hacemos las cosas muy bien y esa es la intención: ir sumando, creciendo como equipo y lo estamos consiguiendo. Es de agradecer ver cómo trabajan los compañeros cada día para ir superandose. Esperamos seguir en esa línea, que es la correcta".

La situación clasificatoria también arroja datos sobre los goles encajados dónde los blanquiazules ocupan un puesto a tener en cuenta por las pocas dianas en contra: "Es curioso, si echas la vista atrás, la mayoría de equipos que han quedado arriba en Segunda fueron los menos goleados. de cara al gol no hemos tenido esa suerte de meter esos goles que consiguen partidos, pero el equipo demuestra el gran esfuerzo que hace en lo defensivo, no es una cuestión de la defensa y el portero. Si estamos entre los mejores y menos goleados es porque todo el equipo hace un esfuerzo, desde el delantero hasta el último de la defensa. Ésa es la imagen del equipo, a pesar de no hacer los goles que nos gustarían, el equipo no encaja", espetó Munir que también se refirió a los problemas deportivos:"Hemos tenido muchos cambios en defensa y otras posiciones, muchas lesiones, bajas, el equipo ha sabido adaptarse y superarse. Ante las adversidades el equipo ha sabido superarase y ha sido una de las claves, el gran esfuerzo de todo. En la categoría no encajar es importantísimo, el equipo es consciente de ello y así se ve en cada partido".

En lo personal, el jugador quiere brillar este año: "Me estoy encontrando bastante bien, bastante a gusto, compito bien, encajo pocos goles y eso nos ayuda a tener más confianza, tambien tener estos compañeros que me hacen el trabajo más fácil. Está claro que siempre hay que mejorar y soy el primero que se exige al máximo y seguiré haciéndolo hasta el final de la temporada, intentaré superar el nivel de la temporada pasada".

En lo referente a lo deportivo, Munir también habló sobre la próxima visia del Mirandés a La Rosaleda: "Será un partido complicado, un rival que está bien, que tiene confianza, que vuelve a esta competición, será un partido muy reñido, en casa estamos compitiendo muy bien, llevamos tiempo sacando resultados positivos, el equipo se prepara muy bien durante la semana, nos estamos adaptando muy bien al mister, estamos cogiendo sus conceptos baíscos, creo que competiremos bien", dijo y completó su reflexión: "Sería importantisimo para nosotros estos tres puntos, nos afianzaremos y cogeremos aire en la zona de abajo. Hay que seguir haciéndose fuerte, sumando y para seguir en esta línea de seguir puntuando".

Mercado de invierno

En lo referente a la ventana de fichajes, Munir no quiso lanzar las campanas al vuelo: "Soy una persona muy positiva y no podemos estar pensando en que vendrá alguien y nos sacará de esto. Somos los que somos y tenemos que sacar esto adelante, no se puede pensar más allá. Para nosotros y el malaguismo hay que vivir el día a día, venir mañana, trabajar los que estamos, dar el máximo cada uno en su parcela...Hay que exigirse cada uno, que somos los que somos, y los que vengan, bienvenidos si vienen y les ayudaremos".

Con varias piezas de la plantilla con ofrecimientos para marcharse, el portero habló de su situación: "De momento, de verdad, no se me han planteado nada y yo tampoco me lo planteo. Espero seguir aquí y quiero seguir hasta el final de la temporada. Me gudstaría seguir, saben que estoy a gusto y tengo ganas de seguir mucho tiempo aquí. No sé si la palabra es sentirme en deuda o no pero quiero quedarme", manifestó en referencia a que su contrato expira este verano.

En lo referente a cómo vive el vestuario este mercado de invierno: "El equipo se ha puesto una coraza, no sólo el mercado de invierno. Hubo muchas cosas extradeportivas que nos han distraido mucho durante la temporada, el equipo ha aprendido de ello e intenta evadirse, pensar en sólo fútbol, en el domingo. Es lo que está en nuestras manos y podemos controlar así que hay que poner todos los sentidos en ello".

Por último, Munir también habló de la marcha de Koke Contreras y otros empleados del club: "Al final es una decision suya, es triste porque llevamos tiempo trabajando, había muy buena conexión de los porteros con él. Al final para nosotros, la gente que trabaja para el Málaga es una familia y ultimamente ha habido bastante gente cercana que se ha ido y los echaremos de menos. Son cosas que hay que ir superando, adaptarse y superarlo".