Los nombres propios de Manolo Gaspar: de Paulino a Febas

Dejó varios nombres propios Manolo Gaspar en su comparecencia en la que dio explicaciones por la pasada temporada y puso el foco en el mercado que está comenzando. La salida de Paulino de la Fuente, el gran pellizco que caería con la venta de Ricardo Horta o las situaciones de Aleix Febas y algunos de los canteranos, así como la llegada de Antonio Tapia y Toni Mengual a la disciplina del primer equipo.

"Con Paulino vuelvo atrás. Teníamos 2,3 de presupuesto y teníamos claro que Paulino tenía que ser jugador del Málaga. Era un jugador cotizado en el mercado, nuestra única baza era la deportiva, no la económica. Rechazó operaciones importantes. Dio rendimiento, pero fue a menos hasta el punto de ser un descarte. En caso de que fuera mal teníamos una cláusula de escape, era mayor si iba bien. Vino gratis que es lo queríamos ante otros clubes. Nos dio rendimiento, no ha funcionado al final y se va por 50.000 euros. El Málaga gana", razonaba el director deportivo sobre la salida del extremo.

Otro nombro propio es el de Febas, que "fue un fichaje de invierno que rindió desde el primer minuto" y que "tiene contrato con el Mallorca, pusimos su cláusula por si el caso Horta hubiera sido antes". Gaspar explica que el club no tiene ahora mismo "poder de ejecutar esa opción de compra" pese a que "el jugador está contento con su paso por aquí". "Nos encantaría volver a tenerlos. Él lo sabe, tiene contrato con el Mallorca y la última palabra la tiene su club", concluía al respecto.

También se paró a valorar la situación de Adrián López, que no tuvo suerte con las lesiones y jugó menos de lo deseado: "Adrián es un ejemplo, se ha portado con nosotros de maravilla. Pero es un jugador super querido dentro del club y la plantilla. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. El mercado a va ser larguísimo y vamos a ver las opciones que tiene Adrián. Adrián vamos a verlo, de aquí al día 4 lo veremos. Pero ha sido un caballero con nosotros y si lo necesita, vamos a darle todo el respeto que se merece".

"Ellos saben cuales son sus situaciones, de momento son jugadores del Málaga y no tenemos pensado hacer nada ahora mismo. El mercado es larguísimo y vamos a ver como empezamos. Ellos son jugadores del Málaga implicados al 100%, malaguistas", explicaba Gaspar sobre los canteranos Kevin y Roberto, el año pasado a todos los efectos con el primer equipo y que vuelven a estar entre la terna de canteranos de Guede. Dos canteranos más, Cristo y Gonzalo, vuelven este verano: "Todos los jugadores saben cuál es su situación. Son jugadores que tienen contrato y tiene que estar aquí el día 4".

Otro caso interesante es el de Horta, del que el club espera percibir una importante suma: "Horta es un caso complicado. Nosotros somos parte importante en la negociación Los porcentajes por un acuerdo de confidencialidad no podemos darlos. Algunos acertados y otros no tanto. Somos parte importante. Somos espectadores pero tenemos que estar informados. Sabemos que hay ofertas pero no podemos hacer mucho más. Nos va a venir fenomenal. Yo viajé a Portugal con Duda en el peor momento del club para intentar negociar con el Braga el porcentaje pero no hubo suerte. Somos espectadores y estamos sentados a ver qué pasa. Todo suma. La de Paulino también. Lo de Horta imagínate. Nosotros contamos con lo que tenemos sin pensar en eso. Derechos televisivos, ticketing, la venta de algún jugador que también nos podría beneficiar ni nada extra que nos pueda caer".

Por último mencionó la llegada de Antonio Tapia y Toni Mengual que se incorporarán al cuerpo técnico del primer equipo: "Tapia es un orgullo para todos tener al profesor Tapia con nosotros. Tenemos buena relación con él desde siempre. ya lo intentamos en otro momento. El cuerpo técnico va a generar una visión buena con él muy respetadisimo . Estamos contentísimos de que sea gente de club, que saben del suelo que pisan. Son gente que han vivido el año que ha pasado y quieren darle la vuelta a lo que ha pasado. Toni Mengual igual. Todos lo conocéis, gracias a Jose María para poder crear este departamento".