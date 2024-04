Así son los dos nuevos consejeros consultivos del Málaga CF

El pasado domingo se estrenaron en el palco de La Rosaleda los dos nuevos consejeros consultivos del Málaga CF, Jesús Gutiérrez y Antonio López. Los dos empresarios malagueños estuvieron en la zona presidencial ante el Murcia en una cita en la que además se ausentaron José María Muñoz y Kike Pérez por diversas cuestiones. Llegan con la convicción de que pueden aportar a la entidad nuevas ideas y formas de gestionar desde la experiencia de ambos en el mundo empresarial.

“Llevo varios años de patrocinador, por lo que no he estado dentro pero sí cerca. Hubo una conversación clave tras el dramático descenso en el que me puse a disposición del club para echarles una mano siendo consciente de la situación que se iba a vivir. Se acordó el tema del préstamo. Se me ofreció ser consejero pero lo rechacé porque no me gusta el foco ni la atención mediática del fútbol. Al final transcurre la temporada y doy el paso más con el corazón que con la cabeza para intentar echar una mano”, contaba Gutiérrez en Área Malaguista, donde López apuntaba: “Empecé colaborando con el Málaga para atraer a empresas. Buscando en el tejido empresarial de la provincia también, que creo que ha sido uno de los problemas del club mucho tiempo, que sólo se ha fijado en la capital. Hay empresas muy importantes en los pueblos. Que poquito a poco se vayan uniendo. El club estaba de espaldas a la provincia”.

Puestos sin salario

“Queremos ser útiles, no importantes. Al no haber contraprestación económica lo tenemos muy fácil por las dos partes, el día que no seamos útiles podemos ir fuera y el día que no estemos a gusto, volveremos a la grada. Venimos con las cosas claras, a ayudar al escudo, muy por encima siempre de las personas, y a poner nuestro granito de arena, aportar nuestra experiencia y visión empresarial y tratar de sacar provecho de ella y que el club se beneficie”, comentaba Gutiérrez.

“Somos empresarios, con agendas complicadas en el día a día, con muchísimas reuniones, muchísimo trabajo. Venir aquí es totalmente para aportar y ayudar a que todo crezca, sumar. Con todo lo que tenemos, si estamos centrados en el Málaga, es para aportar al máximo, porque esto nos quita tiempo familiar. Y sin nada económico, lo que demuestra que venimos por amor y sentimiento al club. Aportar nuestra experiencia profesional. Todas las áreas tienen que estar unidas. A eso venimos”, apuntó López.

Experiencia en el palco

“Una de las contras del puesto es tener que estar en el palco. Prefiero verlo en la grada con mi familia y pudiendo expresarme libremente yo no manteniendo una compostura y estar preocupado durante el partido en no levantarme o no gritar gol, desafortunadamente no tuve que contenerme. Va dentro de la responsabilidad y se acepta”.

Líneas rojas

“Hemos dejado muy claro que no queremos ser floreros y nos queremos involucrar en la gestión, por lo que tenemos que tener presencia en el club obviamente para conocerla y poder dar nuestras ideas. Como decía Antonio en atraer en empresas y en generar y aumentar volumen de negocio. Y en lo deportivo nosotros vamos a aportar poco, pero a nivel de gestión podemos aportar esas ideas que a veces faltan o siempre son bienvenidas. Entendemos que si proponemos 40 ideas, las 40 no se van a hacer. Si no se hace ninguna, está claro que sobramos. Esto es muy fácil, no cobramos, lo hacemos por amor al club y porque entendemos el momento tan difícil que se vive en lo deportivo y lo institucional”, argumentó Gutiérrez.

López sentenció: “Venimos participativos en todo. En estar en el funcionamiento del día a día, en atraer empresas, respaldar al Málaga lo máximo posible. Eso es lo que vamos a buscar y en lo que vamos a trabajar. Para que todo funcione no sólo importa la pelota, todo es importante. Hay que saber gestionar El interés es que el Málaga funcione. ¿Qué necesidad tenemos nosotros? Venimos de empresas consagradas".