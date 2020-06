"Las obras de La Academia del Málaga CF se van a reanudar"

Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, participó en una nueva entrega de los Encuentros Deportivos Online que promueve la Asosiación de Periodistas Deportivos de Málaga. Durante la extensa cita habló de cuestiones importantes relacionadas con el Málaga CF, asegurando, entre otras cuestiones, que pronto volverá la actividad a Arraijanal.

"Acabarlo todo no lo sé, o si tendremos que hacerlo poco a poco. Pero que se van a reanudar, que ya es una buena noticia, con el periodo que llevábamos de paralización. Imagino que se hará ahora lo que se pueda pero se van a reanudar", dijo con respecto a la construcción de La Academia, la ciudad deportiva del Málaga cuyas obras llevan más de un año paradas.

También se pronunció acerca del ERE planteado en el club blanquiazul: "José María me comunicó que iba a producirse este ERE y tengo la mayor de las confianzas en el administrador judicial. Desde que ha llegado creo que está haciendo lo que se le encomendó por parte del juzgado, que es poner orden en las cuentas del club. Evidentemente nunca es agradable un ERE, no es plato de buen gusto. Muchas veces para que un club sobreviva hay que tomar decisiones dolorosas y poner un poco de orden. Confío plenamente en el administrador y me parece una persona muy sensata y las decisiones que ha tomado hasta ahora han encaminado al club hacia un rumbo distinto al que traía hasta aquí, por lo tanto si el considera, que es el que ha analizado la situación económica del club, que es la única decisión que se puede tomar para salir hacia adelante, yo la respaldo".

Sobre hasta cuándo continuará el administrador judicial en el club, balones fuera: "Será la juez la que vaya dando las pautas y las pistas. Yo creo que todavía le queda un periodo... mínimo son seis meses, pero son prorrogables. ¿Hasta cuándo? Que yo sepa no existe una normativa, imagino que hasta que se determine judicialmente que queda labor por hacer. Bien sea para salir del concurso, irnos o no irnos porque el Málaga no necesite un administrador judicial. La jueza lo puede ir prolongando y de hecho he recuperado la tranquilidad con el Málaga desde que José María está al frente".

No le consta a la edil contactos con Al-Thani -muy combativo a través de comunicados últimamente- en los últimos tiempos: "Recientemente que yo sepa, no. Nosotros el principal problema que nos encontrábamos era la incomunicación, era imposible comunicarnos más allá de los representantes que dejaba en la ciudad. Puesto que esa vía de comunicación no existía, que esté José María Muñoz es un alivio porque es un interlocutor al que se le pueden preguntar cosas. De hecho, tenemos una comunicación muy fluida respecto a cómo va. Respecto a que nosotros nos posicionáramos como acusación desde el primer momento lo vi claro. Era el camino a seguir desde que los minoristas presentaron la demanda vi claro que teníamos que apoyar esa vida, no dejar ninguna otra. Los problemas difíciles no se solucionan alegremente, había que tener varias vías en marcha. Se ha demostrado que la más fiable es confiar en la justicia española. Eso ha hecho que se haya puesto en marcha un administrador, que está poniendo en orden absolutamente todo: cuentas, contratos y la situación económica del Málaga. Ahora tenemos un interlocutor válido. Yo como concejala de Deportes no lo tenía".

Aportación de las instituciones

"Nosotros siempre hemos dicho que el Málaga era una entidad privada, pero muy especial porque en ella se juntaban todos los sentimientos de la ciudad y además era una entidad de privada que necesitaba instalaciones públicas para jugar y entrenar. La preocupación de las administraciones públicas estuvo ahí desde el primer día. Hicimos reuniones con Diputación, con la Junta y con el Ayuntamiento porque estábamos muy preocupados. Ahora la preocupación es menos, tengo toda la tranquilidad en que José María Muñoz va a reconducir la situación del Málaga. Nunca llegamos a hablar si necesitaría una intervención por parte de las Adminsitraciones, nunca se planteó ese escenario. Sí se planteó buscar soluciones a la situación que teníamos que era rocambolesca. Veíamos que íbamos cuesta abajo y sin frenos, pero no teníamos nadie a quien decirle que echara el freno. La situación ha cambiado radicalmente y los pasos que se están dando son los correctos".

De posibles inversores o interesados en entrar en el club, respuesta afirmativa: "Sí, sigue habiendo interés en el Málaga y sigue habiendo grupos interesados. No sé en concreto siglas, de verdad. No puedo decir en concreto quienes. Lo pregunto habitualmente y sé que sigue habiendo interés. ¿El mejor perfil? El Ayuntamiento no puede entrar a valorar eso porque es una juez la que lleva la instrucción del procedimiento. Tendrá que ser el administrador judicial al que le lleguen las ofertas en caso de haberlas. Somos terceros, unos terceros especiales, porque somos la administración, la ciudad donde el equipo juega y entrena y las tres administraciones somos propietarios de La Rosaleda. Pero es algo que tienen que valorar el administrador y la jueza. Me quedaría tranquila con un grupo solvente, que entienda de fútbol. Me quedaría muy tranquila. Que su proyecto sea el deportivo. Creo que en ese caso nos ha dado mal resultado que el proyecto principal sea lo inmobiliario y que lo deportivo sea lo anexo".

Para cerrar, crítica a la gestión durante la era Al-Thani: "La experiencia ha sido muy mala, no quiero señalar a nadie. Hemos pasado semanas bastante angustiosas. Todavía estamos en una situación de una intervención judicial, que no es baladí. Voy viendo los pasos que se están dando, me gustan. El ERE lo considero una consecuencia necesaria, que nadie me malinterprete. Es muy, muy desagradable, ojalá no se hubiera producido. Voy viendo como se va poniendo orden, en muchísimas actuaciones y me voy quedando tranquila. Espero que todo esto desemboque en que si tiene que comprar alguien al Málaga lo haga por un proyecto deportivo, que es lo que el Málaga se merece".