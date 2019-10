Víctor Sánchez del Amo introdujo hasta siete novedades en la difícil alineación que tuvo que configurar este tarde para el enfrentamiento ante el Cádiz, disponiendo tan solo de 16 jugadores, siendo nuevo los únicos con ficha profesional. Las siete modificaciones que dispuso sobre el césped de La Rosaleda fueron Kellyan, Cristo, Boulahroud, Rolón, Benkhemassa, Keko y Sadiku; con respecto al último encuentro ante el Huesca.

En el banquillo de Víctor quedan así solo cinco jugadores siendo tres canteranos. Cifuentes y Renato Santos, con ficha del primer equipo, y los canteranos Gonzalo (portero suplente), Juande y Antoñín. El técnico, con tres canteranos en el once, debe andar con ojo para no incurrir en una posible alineación indebida. El máximo son cuatro con once sobre el terreno de juego aunque de haber un expulsado y siendo éste profesional... problemas.

El once del Málaga

Kellyan; Diego Glez., Luis Hernández, Lombán, Cristo; Rolón, Boulahroud, Luis Muñoz, Benkhemassa, Keko Gontán; y Sadiku.

El banquillo del Málaga

Gonzalo, Renato Santos, Cifu, Juande y Antoñín.

El once del Cádiz

Cifuentes, Fali, José Mari, Salvi Sánchez, Álex; Lozano, A. Perea, Cala; Iza. C, A. Espino y Nano M.

El banquillo del Cádiz

David Gil, M. Mauro, Caye Quintana, Bodiguer, Iván Alejo, Edu Ramos y Querol.