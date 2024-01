El plan de BlueBay con el Málaga CF: "Buscamos dejar de pedir limosnas"

La decisión del Tribunal Supremo de rechazar el recurso de casación del jeque Al-Thani en el litigio por la propiedad de NAS Spain, sociedad detentora del 96.9% de las acciones del Málaga CF, ha devuelto a la palestra a su presidente, Jamal Satli Iglesias. Imputado en el Caso Astapa, una de las mayores tramas de corrupción relacionadas con urbanismo y política en España, y en julio pasado detenido y liberado por una presunta estafa en Emiratos Árabes, puede ser un hombre clave en el futuro del club malaguista.

Satli Iglesias estuvo en los micrófonos de Radio Marca Málaga para explicar su versión de la situación tras la decisión del Supremo. De momento, sigue la administración judicial pero confía en que en breve puede tener mando en el club. "La verdad es que ha sido un camino que no era de rosas. Ha habido seis demandas o diferentes instancias en lo penal y en lo civil. Desde el 2015 ha sido un camino complicado pero las seis demandas al final se han ganado. Esta última, el Supremo da por inadmitidos los recursos de las empresas de Al-Thani. Nos da la razón definitiva gracias a Dios. Tarde, porque han pasado muchos años, pero confío en que podamos dejar esta etapa atrás de diferencias y que todos rememos en la misma dirección. Ha sido una noticia que te hace sentir un sabor amargo y dulce. Saltaba de alegría. Estamos para mirar al futuro y no para atrás. Me quedo con la ilusión de que me gustaría ver este proyecto hecho realidad. Si inviertes mal el dinero, tendremos la segunda parte de Al-Thani. Hay que invertir bien el dinero", explicaba en el medio radiofónico Iglesias.

"Ahora mismo el objetivo principal es ponernos a disposición de la Junta de Andalucía y la Consejería de Deportes, además del Ayuntamiento de Málaga y su alcalde. Todo el apoyo ha sido muy importante para todos", aseguraba Satli: "Empezaremos a tener reuniones para saber cómo poner punto y final y poner todos de nuestra parte para llevar un proyecto que tenga futuro y presente. poner en marcha algo que dé resultados deportivos inmediatos. No digo que haya habido una mala gestión. Hay que alejarse de discrepancias y centrarse en lo deportivo para en tres años estar donde debe. Aquí hay que usar el apoyo de todo el mundo para que vayamos en la misma dirección. Desgraciadamente, por parte de la familia de Al-Thani ha habido poco apoyo más allá de poner palos en las ruedas. Al-Thani se representa a él y a su familia. Nos hemos puesto en marcha para llegar a un entendimiento con él por el bien del Málaga. Hoy está el administrador judicial y yo creo que puede ser hasta positivo para que funcionen las cosas con control. La gestión que hay ahora mismo con José María Muñoz tendrá que ir haciéndose que representa al Málaga CF. Hay unos estatutos y acuerdos de socios firmados que dicen que Al-Thani tiene el derecho a la presidencia honorífica del club pero no gestión deportiva ni financiera. Siempre estaremos tendiendo la mano. Llevamos una racha de mal a peor y va siendo hora de cambiar. La ciudad no se merece estos resultados".

"El Málaga tiene el derecho de un cobro de 30 millones de euros que está firmado ante notario. Es una deuda que tiene hoy a nuestro criterio y reclamada a Al-Thani", exponía Satli Iglesias: "Ese dinero no lo ha pagado y tendrá que hacer frente a ello. La gestión que se ha hecho de reclamaciones ha llegado a su fin y por nuestra parte estamos dispuestos a ir para adelante con el tema de ampliación y con lo del Mundial más. En dos o tres años se puede hacer si se empieza a correr. Al club se le dará lo que le han dado a otros clubes de ciudades importantes".

"Cumplir las expectativas para el futuro del club y que se pueda hacer un proyecto autosuficiente que brinde ingresos importantes para que no se tenga que estar pendiente de ver qué inversor va a dar limosna. Si no se hace así, será el cuento de nunca acabar. Un club de fútbol ha de tener sus propios ingresos deportivos y lo que le hace fuerte es tener ingresos recurrentes que no vengan solo de lo deportivo sin necesidad de inversores. Hacer una solvencia con una cimentación fuerte de cara al futuro que le convierte en uno de los más fuertes a nivel europeo", decía como declaración de intenciones: "Cuando el alcalde dice que somos un escollo, nos ponemos a disposición. Si nos dicen que somos el problema, sacrificaremos lo que haga falta por el bien del Málaga. Estamos a disposición para hacer todo lo que haga falta, no seremos un escollo para la venta. Lo más importante es que esto pueda ser una realidad a futuro. El Málaga CF, por el nombre de la ciudad y afición, es un club único y que hoy en día te da la tarjeta de presentación en cualquier sitio por la puerta grande. Es una ciudad que enamora. Difícil hacerlo mejor que el alcalde en estos años. Solo hace falta una buena gestión empresarial con las administraciones de la mano para llevar a cabo un proyecto que de ingresos tan importantes como lo deportivo. En estas dos semanas próximas estaremos haciendo todas las gestiones de acercamientos a todas las partes. Intentaremos buscar esas soluciones para ponerlas en marcha. El club tiene necesidad urgente de toma de decisiones".

"El tema de los 30 millones es algo que está firmado y esperemos que por parte del administrador se apoye porque es un dinero que tiene que entrar en el club. Lo de las camisetas lo llevó la empresa. Había que pagarles 1.5 millones al año por llevar lo de UNESCO. En lugar de recibir, se pagaba por ello. Además, perdía el posible ingreso por otros patrocinios en la camiseta. Romper ese contrato no era fácil. El contrato se hizo, se enseñó a UNESCO y lo rechazaron. Por tanto, se llegó a un acuerdo de que estuviera un año más pero sin ese 1.5 millones de euros. Luego entró Benahavís poniendo la publicidad. Se pudo arreglar bajo la dirección del señor Hervás, que lo hizo muy bien. Rebajó la deuda de ciento y pico millones a 28 y consiguió dejar de pagar ese millón y medio. El tema de la publicidad es de importancia mínima y hay que resolver otros problemas. Lo importante es tener una visión global", defendía sobre la gestión de BlueBay, que tiene un juicio pendiente con el Málaga sobre el débito de 2.65 millones al club.

"Nosotros nunca hemos tenido la prioridad de la venta del Málaga. Cuando se nos ha pedido por parte de alguna administración y nos han dicho que éramos un escollo, no hemos dudado en dar un paso al lado. El alcalde hizo todo lo posible por el bien del club y fue un tema fallido pese a los esfuerzos de las dos partes", aseguraba Satli sobre la posibilidad de venta: "Queremos ver realidad en este proyecto que me encantaría llevar a cabo. Si el problema somos nosotros, nos retiraremos en pro de que se solucione. Esto ha sido una pesadilla para nosotros. En lo deportivo no estamos en buen lugar, estamos fatal. no estamos en ningún sitio. El Málaga debería estar en las noticias internacionales y estamos muy lejos de eso".

Disolución de NAS Spain

"Ahí ya uno empieza a hilar muy fino. Tendríamos un 47/48%, Al-Thani un 49% y la APA, 3%. Podría ser la disolución, pero antes de disolver Al-Thani tendría que atender sus deudas del club. Así lo entienden los juristas. Directamente sale deudor. Es una realidad. Es una opción la disolución pero no sé si llegará a eso. Está pactado en las normas de socios que al señor Al-Thani le corresponde la presidencia honorífica del club. Todo lo demás, es nuestra parte. Esto se debería poner en funcionamiento cuanto antes. Con el proyecto del que hablamos buscamos dejar de pedir limosnas. Solo apostaremos por un Málaga CF con una cimentación muy sólida y donde vaya creciendo poco a poco con ingresos paralelos y fuentes dentro de la estructura global a nivel de academia y estadio. Estamos dispuestos a apostar hasta lo último", exponía Satli, que cerraba diciendo que "me importa un pepino lo demás, me importa nuestro Málaga. Deberíamos estar el año que viene por estas fechas poniendo ladrillos de crecimiento. Entre el 2025 y el 2027 nos gustaría tener todo acabado. Habrá que ver quiénes nos apoyan para que vayamos con el turbo. No queremos ir tranquilos. No dudo en que se pueda hacer. Mi sueño es poner la primera piedra en el 2025 y en el 2028, como máximo, tener el castillo construido".