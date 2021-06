La policía judicial concluye que BlueBay simuló unos pagarés por 2,65 millones de euros

Más madera en el Caso BlueBay. José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, trasladó en su día a la jueza Ruiz González, que consideraba no satisfechas unas cantidades que la hotelera debía abonar por ser el patrocinador del club (en la espalda, debajo del número, en la camiseta y en diversos lugares del estadio) en la temporada 2013/14, cuando entró teóricamente para aportar liquidez en un momento crítico y que después ha sido un quebradero de cabeza. De aquellos momentos viene la judicialización del club, tiempo antes de que entrara la jueza por los presuntos delitos de Al-Thani, por la titularidad de las acciones. Es lo que está en litigio y se espera una sentencia para mediados de mes sobre si es NAS 2000 o NAS Football, la del jeque en solitario o la compartida con BlueBay, la detentora del 96.8%

El administrador consideraba, tras el estudio exhaustivo por parte de su equipo de las cuentas de la entidad, que no había constancia del pago de ninguna cantidad de los 2,65 millones de euros (cantidad por las dos temporada firmadas) por parte de BlueBay, como recogía el contrato firmado. Tras un requerimiento notarial, trasladó a la jueza la información y Ruiz González ordenó que la policía judicial y investigara. Meses después, el informe que desveló la Cadena Ser, fundamentado en 100 páginas, sobre el asunto concluye que hubo irregularidades y que, efectivamente, no se abonó nada de la cantidad acordada para las arcas del club.

Queda acreditado en el informe que el Málaga sponsorizó a favor de Bluebay y que existe una prestación no cobrada. En su día, el entonces hombre fuerte de la entidad, Moayad Shatat, fue el encargado de presentar el acuerdo. Se pretendió documentar esta relación en diversos contratos modificados durante la temporada y que se reforzó con diversos pagarés por parte de BlueBay que no fueron presentados al cobro ni se procedió a la ejecución de los mismos. Es más, este impago generó una situación deudora ya que esa cantidad está gravada por el valor añadido y esta cantidad impositiva pasó a deberla el club a la Agencia Tributaria. Los tres pagarés emitidos por la hotelera con las cantidades fraccionadas pertinentes del contrato consistían en 1 millón, 0,9 millones y 0,75 millones.

"Se constata lo manifestado por Gonzalo Hervás [director general de BlueBay] en los medios de comunicación, de que no había intención de abonar esos pagarés (es decir, que no había intención de pago 'ab initio' y desde el origen ya existía voluntad de simular una relación comercial configurando unos pagarés a los meros efectos de simulación). En cualquier caso, la prestación del servicio por parte del Málaga se llevó a cabo durante la primera temporada cumpliendo con lo acordado en el contrato, no recibiendo contraprestación alguna", concluye el informe recogido por la emisora.

"Entre la multitud de documentación que había en el Málaga descubrimos el contrato de publicidad. Chequeamos si había tenido reflejo en las cuentas del club o cuentas anuales. Lo comunico al juzgado y quiero conocer qué cruce de información ha habido entre los directivos del Málaga de aquel momento y BlueBay. Como no lo puedo hacer acudo al juzgado. No me consta ese pago ni esa compensación e hice un requerimiento notarial para que nos paguen", explicaba en su día José María Muñoz sobre ese contrato no satisfecho.

Este escrito lo ha presentado la policía tras el requirimiento de la jueza y ahora el administrador, al que se reforzó desde el juzgado recientamente, determinará las instrucciones a seguir. La versión de BlueBay la ofreció la semana pasada Hervás:"El administrador nos dio un requerimiento notarial para explicar ese punto y se le explicó a través del mismo notario y se han dado todas las explicaciones que se han tenido que dar. A partir de ahí el administrador tiene que determinar si es suficiente o cree que no. Jamás nos ha llamado con respecto a este punto. Tiene mi teléfono y en un momento estoy con él. Se ha preguntado de manera formal y se ha respondido de la misma manera. ¿Qué puede hacer? Si cree que todavía BlueBay tiene una deuda con el club, que ya digo yo que no, pues tendrá que reclamar por la vía mercantil y nosotros defender la posición contraria”.