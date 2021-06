La postura de la APA tras la sentencia favorable a BlueBay

Antonio Aguilera, presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) del Málaga CF y uno de los impulsores del cambio de escenario del club en los últimos años, trató la situación del club en los despachos y cómo cambia esta tras la sentencia favorable a BlueBay, que le otorga el 49% de las acciones de NAS Spain, la misma que posee el 96,8% de las acciones de la entidad.

Para Aguilera, que charló en los micrófonos de Cope Málaga, este cambio "no es importante con respecto al Málaga" ya que la sociedad que ahora comparte BlueBay con el jeque Al-Thani no podría dividirse para acudir a la ampliación de capital: "o pueden ir ellos solos, tienen que ir en sociedad. Es un tema farragoso, muy técnico. Los expertos nos dicen que tiene que ir la sociedad. Si una parte de ella pone X millones de euros, le está regalando a la otra sociedad el 51%".

"Lo primero que sé, es que tienen que hacer una junta de accionistas de NAS Spain 2000. Tienen que decir si quieren ir a una ampliación de capital o no, se tendrá que quitar las caretas, decir sí o no. Por un lado Al-Thani no habla, no quiere saber nada del Málaga CF. BlueBay unas veces dice que sí, otras que no: que porque 30 y no 300, que no hace falta... Habrá que verlo", explicaba el presidente de la APA, que sigue defendiendo la ampliación de capital como salvavidas del club: "La ampliación de capital se hace para sanear al Málaga, que no tengamos problemas de liquidez que tuvimos hasta ahora y poder terminar La Academia. Para eso se hace".

Sobre esa junta de accionistas de NAS Spain 2000, Aguilera apunta que depende del administrador judicial José María Muñoz: "Eso lo tiene que hacer el administrador judicial como administrador judicial de esa sociedad. Convocar una junta de accionistas, un lugar, día y hora. Notificárselo a ambas partes, publicarlo en el BORME y también en un diario de tirada local. Hacerlo escrupulosamente bien, para que nadie pueda decir que no se ha enterado. Cuando esto suceda ambos socios tendrán que decidir. Lo que decida cada uno. A partir de ahí, seguir".

En el hipotético caso de que BlueBay y Al-Thani llegaran a un acuerdo, ambos podrían comprar la parte que les corresponden, pero Aguilera tiene claro que el catarí no lo hará: "Si Al-Thani fuera a la ampliación de capital, y compra acciones, como las acciones del Málaga se están valorando por los peritos para saber lo que valen, serían inmediatamente embargadas por el juzgado. Que Al-Thani vaya a acudir a una ampliación de capital es una utopía. Él sabe que si invierte dinero estará embargado también".

Mensaje a BlueBay

Aguilera reconoce que las acciones del Málaga "son muy bajas" en estos momentos y manda un mensaje a BlueBay: "Dice BlueBay que ellos inmediatamente van a pedir reunirse con el administrador. Lo primero que tendrían que hacer es tener un poquito más de sentido común. Reunirse con él, pero primero solventar los problemas que hay entre el Málaga CF y BlueBay. Aclarar el tema de la publicidad de la camiseta. Si tienen que pagar que paguen. Lo que no puede ser es que quieran sentarse con el administrador cuando el Málaga les tiene puesto un pleito reclamándoles 2,4 millones por la publicidad. Eso no puede ser. Querer sentarse amistosamente y por otro lado estar matándose vivo en el juzgado. Parte y parte tienen que bajarse un poco del atril y limar asperezas. Llegar a un acuerdo, solventar y pagar. Lo primero es aclarar esto. Dicen que tienen liquidez y están dispuestos a pagar, que vengan y aclaren cuánto vale la publicidad de las camisetas y que lo paguen. Así no tendrán problemas en los juzgados. Con amenazas e insultos no se puede ir. El administrador judicial es un señor que está haciendo las cosas muy muy bien y ha salvado al Málaga. Ese señor se merece un respeto".

Además, al igual que Daniel Pastor, Aguilera apunta a que sería ilusionante que "empresarios malagueños, los malaguistas, estuviéramos más implicados en nuestro equipo, que no dependamos del extranjero", así como reconoce que se moverán para que esto suceda: "En su momento nos moveremos y luchar para que particulares y empresarios compren acciones del Málaga y tengamos una representación más importante de la que tenemos".