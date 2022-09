Los problemas en la enfermería del Málaga CF

Pablo Guede no prevé que ninguno de sus jugadores lesionados lleguen a tiempo para esta cita, quizá tampoco Luis Muñoz, que en la sesión de este viernes no estuvo al 100% y realizó una primera parte de la sesión con el grupo y la segunda de mejor carga física. Los tres centrales "siguen todos lesionados", dijo el técnico argentino, que no opciones a que lleguen para la visita al Huesca.

Ramalho, Burgos y Bustinza "son tres centrales que están lesionados", explicaba, "y a Caro le duele un poquito la rodilla y Luis Muñoz también está tocadillo". "Es lo que hay. Es con lo que toca, es con lo que tenemos que lidiar en este momento. Son tres jugadores de la misma posición lesionados. No sirve de nada quejarnos, es lo que estamos sufriendo en estos momentos", explicaba el argentino, con poco margen ante la situación.

Guede quiso despejar dudas con respecto a las lesiones que han azotado al equipo, las cuáles no generan preocupación por cómo se han dado: " Estaríamos muy preocupados si fuera por un exceso de trabajo. Burgos se trabó la rodilla en el campo. Lo de Bustinza fue un golpe. Ramalho sí fue jugando. Hace bastante que él no competía con tres partidos seguidos así. No tenía molestias, no nos dijo nada durante la semana. Fue un lance del juego".

Sobre Luis Muñoz y Juande explico que son productos de la inactividad previa: "Lo de Luis y Juande no preocupan. Lo de Luis viene de su lesión de rodilla, por su descompensación física y lo de Juande estuvo seis o siete meses que estuvo parado y la pretemporada que hizo... Para preocuparme no es".