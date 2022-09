Guede: "Muchas veces las decisiones precipitadas perjudican más que favorecen"

Pablo Guede se mostró tranquilo y relajado en los días previos al envite ante el Huesca en El Alcoraz, en un jornada clave para el Málaga CF tras un inicio repleto de dudas con tres derrotas y una victoria en las cuatro primeras jornadas. Se juega mucho el argentino, que tiene claro qué manda en el fútbol: "Como entrenador los resultados son los que mandan, el trabajo es el que manda, la entrega que tú tengas es la que manda... es algo global. Muchas veces las decisiones precipitadas perjudican más que favorecen. Yo entiendo todo. Esto es fútbol y estoy acostumbrado a esto. He pasado muchas veces por estas situaciones. No me preocupa".

"Hay una cosa que yo tengo muy clara, que la fractura entre la gente y Pablo Guede no se va a producir nunca. Cualquier entrenador opina lo que tenga que opinar. Nunca quieres que en tu casa te piten eso. Pero sé diferenciar bien lo que yo siento por el club", decía a nivel personal Guede, que ve normalidad en el club: "Con Manolo y José María, lo normal de todas las semanas. No porque haya pasado eso me tienen que dar ni mayor ni menor calor. Vamos a pasar por días de lluvia y tormentas, pero siempre siento el apoyo de todos. Mi relación con ellos está por encima de los resultados".

Además puso en el foco que entendió a la afición el pasado domingo: "Yo creo que no es mejor jugar lejos de La Rosaleda. Yo entiendo que perdimos en casa, entiendo que hace nueve meses que no se gana. Cuando vi el partido, que me lo vi dos veces, hay cosas que no puedes defender. El primer gol nos lo hacen defendiendo 10 contra 6. Fíjate cómo es el fútbol que cuando más arriesgamos, más expuestos estuvimos, el Albacete nos llegó menos, que fue toda la segunda parte. Esas cosas son las que nos hacen pensar. A mí no me preocupa jugar fuera o dentro. El comportamiento de la otra gente fue buenísimo. Diferente hubiera sido en el minuto 20, pero el hincha apoyó y empujó. Cuando terminó el partido, como tiene que ser, dio su veredicto. Por eso me da lo mismo jugar dentro que fuera".

"La semana la dirigí en las cosas que tenemos que hacer, a seguir insistiendo en esa sociedad que necesitamos tener tanto ofensiva como defensivamente para poder achicar el margen de error. Para seguir provocando lo que estamos provocando en ataque", insistía Guede sobre cómo trabajó durante la semana, con esa normalidad: "Estamos bien, trabajamos bien, a nivel que lo vienen haciendo. Están todos muy bien. Los jugadores están muy bien, de verdad, son conscientes de lo que están trabajando. Tiene que tener premio. La verdad es que en ese sentido no hay dudas ni nada".

Sobre el partido del pasado fin de semana comentó que le da "muchas vueltas, ganemos o perdamos, siempre, para tratar de mejorar" y comentó que "siempre valoro cambios en el once" de cara a la visita al Huesca, un rival al que tratarán "de jugar mucho la contra, porque a la contra tienen gente muy rápida y vamos a intentar evitar los centros laterales; esa es un poco la línea que trabajamos en defensa. En ataque tratar de ir por fuera".

"Ganar siempre es lo mejor, nosotros jugamos para ganar, pero creo que nosotros tenemos que seguir, tengo claro lo que quiero y hacia dónde vamos", concluía Guede antes de visitar al Huesca.