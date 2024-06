"Una ratonera en La Rosaleda" esperan en Vigo

“Al Celta Fortuna le espera una ratonera este sábado en La Rosaleda”, se puede leer en el Faro de Vigo, diario santo y seña en la ciudad gallega para hablar del partido trascendental que afronta el Málaga ante el filial del Celta este sábado en La Rosaleda (19:30 horas). No vendrá un número amplio de seguidores desde Vigo, de hecho la devolución de entradas ha permitido al club malaguista ganar espacio con la grada visitante para que haya un ambiente mayor. Desde el club vigués se la ha dado importancia al duelo y la eliminatoria, no es casual que dos jugadores que han sido importantes en el tramo final del primer equipo, Damián y Hugo, estén a las órdenes de Fredi Álvarez.

No deja de ser un bonus tener a un filial en Segunda. Un voto más en la Asamblea y una cantidad importante de televisión extra para sufragar el salto de categoría, además del lógico plus de la experiencia en la formación de curtirse en una categoría superior. Suele ser un viaje con billete de vuelta rápido porque las generaciones no son tan buenas para competir continuamente. Las últimas experiencias han sido Real Sociedad y Villarreal y ambos bajaron tras una y dos temporadas. Real Madrid o Barcelona, con todo su poderío e inversión, no han logrado subir en los últimos años pese a que lo han intentado repetidamente. Los azulgranas están ahí también peleando, ganaron 1-2 en la ida en Ibiza.

“Este equipo ha demostrado que puede ganar en cualquier escenario y momento, ha ido a Riazor y ha ganado; le sobra personalidad. Tenemos que sentirnos contentos y aprender. Vamos con ilusión a un gran escenario para intentar ganar. Sabíamos que como mínimo había que ganar un partido; aquí no ha podido ser y va a ser allí”, decía Fredi Álvarez, preparador gallego, sobre lo que debía hacer su equipo en Málaga para pasar a la final por el ascenso. Por el otro lado esperan Ceuta o Nàstic.