Oficial: El Málaga CF ficha a Víctor Gómez

El Málaga ha hecho oficial la incorporación de Víctor Gómez, que llega cedido del Espanyol por la presente temporada. El fichaje de un nuevo lateral derecho provoca que la plantilla cuente actualmente con cuatro hombres con ficha profesional para ese puesto además de Ale Benítez, aún con dorsal del filial.

Se trata de un refuerzo importante por tratarse de un jugador contrastado y con experiencia en la categoría. Contaba con opciones interesantes después de verse sin sitio en el Espanyol. El Girona parecía su destino, pero llegó la opción a la ventanilla del Málaga y el club se lanzó a por este futbolista, cuya voluntad ha vuelto a ser decisiva para cerrar varios fichajes este verano.

"Víctor Gómez Perea (1/4/2000, Olesa de Montserrat, Barcelona) es un precoz defensor que juega en la posición de lateral derecho. Su recorrido, velocidad y calidad hacen de él un prometedor jugador que aporta eficacia en defensa y ataque. Víctor se formó en la prolífera cantera perica hasta su debut el 20/10/2019 ante el Villarreal CF. En esa campaña 19/20, participó en 18 encuentros de Primera División con el primer equipo del RCD Espanyol (LaLiga Santander). En el siguiente curso salió a préstamo al CD Mirandés, donde disputó 38 de las 42 jornadas de competición en Segunda (LaLiga SmartBank)", le presentó el Málaga en su comunicado oficial.

El papel de José Alberto López ha resultado fundamental también a la hora de convencer al jugador, que el curso pasado estuvo cedido en el Mirandés. El entrenador asturiano le hizo indiscutible y ahora ha puesto su grano de arena para forjar este reencuentro. Es el quinto hombre que viene con pasado común con este técnico, que va implantando sus ideas en el Málaga.

Ahora se abre una incomodísima situación en el Málaga. Alexander González no entraba en los planes, pero el jugador no ha encontrado todavía una salida. Aun así, quedaban para un puesto Iván Calero (cada vez más cerca de reaparecer tras su grave lesión), Ismael Casas (que pese a ser uno de los capitanes y tener ficha del primer equipo no cuenta con toda la confianza de su nuevo técnico) y Ale Benítez. Todo sin contar que otros chicos del Atlético Malagueño como Bilal están ahí esperando para ganarse una oportunidad.

Lo más afectados son los canteranos, que tienen que estudiar el mapa actual y tomar decisiones. De jugarse un puesto pasan a ocupar, previsiblemente, un rol secundario y que puede ir a menos si Calero retoma su nivel anterior a la lesión. Quedan algunos días de mercado todavía y no se descarta que se produzca alguna salida además de la del venezolano.