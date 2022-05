La reestructuración de la plantilla del Málaga CF, aún por planificar

Cauto, muy cauto, se mostró Pablo Guede en el análisis de la temporada del Málaga CF. A él le corresponden los méritos y deméritos de los últimos ocho partidos aunque deberá profundizar más allá para la toma de decisiones que se le avecina para la confección de la plantilla 22/23. A tenor de sus palabras, se avecinan cambios importantes en un vestuario en el que faltó compromiso en momentos claves.

Dio algunos apuntes interesantes el entrenador argentino en su entrevista en Ser Deportivos, donde comentó que mantendrá su cuerpo técnico este próximo curso pero traerá un hombre más de su confianza del que no desveló el nombre. También confirmó el inicio de la pretemporada para el 4 de julio y que espera disputar un buen número de partidos antes del inicio de la temporada. No desveló gran cosa sobre altas y bajas, sí que tiene que "terminar de hablar con Manolo" y "verlo todo".

"El Málaga organizado como está con el administrador, con el orden y cómo está todo, creo que tiene que seguir y puede dar pasos hacia delante. Es la sensación que me transmite. El club está muy ordenado. La temporada pasada se hicieron las cosas de forma maravillosa. Tan mal las cosas no se hicieron en esta. Cuando haces las cosas muy mal, todo mal, terminas descendiendo. Hubo muchas cosas malas, pero creo que como está el club, lo único que le queda es crecer. Mejorar esos errores y no volver a repetir errores", explica Guede sobre el curso consumido, e insiste en la plantilla: "No era mala, había buenos futbolistas. Le competimos a muchos equipos. Ahí es donde hay que apuntar. Nos equivocamos en A, B y C, eso fuera. Estoy contento por cómo me encontré al club en ese sentido, es un club con futuro".

Guede no quiso hacer ningún escarnio con futbolistas de su plantilla, evitó entrar en algunas situaciones que se han podido dar durante su etapa: "No voy a entrar en eso. Primero creo que no merece la pena, segundo que no lo haría público, lo que tuve que decir se lo dije a ellos a la cara. Ya terminó la temporada y a pensar en la que viene. A mirar adelante".

"No sé si muchas o pocas, pero sí cambiar. Es el momento de analizar, buscar en un papel los errores que se cometieron para no volver a cometerlos. En todo momento de crisis hay momentos de oportunidades. Hay una linda oportunidad para revertir lo de esta temporada. No sé si serán muchos cambios, no solo de la plantilla pero sí es un momento de oportunidad y hay que aprovecharlas", concluía el argentino sobre la reestructuración de la plantilla.