Sadiku volvió a marcar contra el Mirandés. Su noveno gol fue de bella factura tras entro de Hicham, el albanés compareció después del partido y lo primero que hizo fue analizarlo: "Tuvimos todo el control, en el primer tiempo, ellos casi no hicieron nada. Hemos jugado bien, marcado y podríamos habernos ido con 2-0 después del primer tiempo. Hemos fallado dos veces con dos errores humanos y hemos cogido sólo un punto".

El punta también se refirió a los errores del equipo: "Son normales los errores en los grandes equipos. Como queremos puntos en estos momentos, estos fallos quedan un poco grandes. El Mirandés tiene buenos jugadores, juegan bien y al final sacamos un punto y ya está", indicó y añadió que la moral del conjunto andaluz era muy buena cuando se le preguntó si existía el sentimiento de que la victoria malaguista era muy probable: "Estábamos seguros, en cada jugador se veía que estabámos para ganar hoy porque hicimos un primer tiempo muy bueno. En el segundo, ellos han marcado gol por nuestros errores. Sabíamos que nuestra defensa ha estado muy bien en los ultimos encuentros y que es difícil marcarnos".

Sadiku es la referencia goleadora del Málaga y así describió la diana en la mañana del domingo 26 de enero en La Rosaleda: "Fue un buen cenro de Hicham, he ido al primero y he marcado un buen gol. Vamos a ver espero marcar cada partido para ayudar al equipo, sólo pineso en el siguiente partido, no más lejos de eso".

En lo referente al esquema y la manera de juego, Sadiku se mostró contento: "Estoy cómodo con dos delanteros, con uno, solo yo... para mí es igual. Interpreto qué me dice el míster y ya está: a luchar para el equipo", dijo y añadió su visión sobre el trabajo del nuevo entrenador Sergio Pellicer: "Con Pellicer, muy bien. Ha hecho un ambiente en el que todos los jugadores son libres en el partido y ésto se ve. Se ve que jugamos en área contraria, creamos más oportunidades, lo está haciendo bien. Si tiene suerte, estaremos arriba con él.

Por último, no le dio importancia al hecho de que Adrián fuese el lanzador del penalti señalado a favor del Málaga: "No pasa nada, lo importante es marcar"