La tituralidad en la defensa del Málaga CF, más abierta que nunca

El Málaga CF se la juega a todo o nada en la vuelta de la final del play off de la fase de ascenso a Segunda División en tierras catalanas ante el Nàstic de Tarragona y, por lo vivido en la ida y la ronda anterior, Sergio Pellicer sigue subido en el barco de que jugará quien esté en el punto óptimo de rendimiento para ayudar al equipo sin importar el nombre de cada uno y eso provoca que los puestos de la defensa estén aún por definirse para el duelo más trascendental e importante de la temporada para el devenir de la entidad de la Costa del Sol.

El único que parece tener su lugar asegurado en el once inicial es Víctor García que, salvo sorpresa en la alineación blanquiazul, saldrá de inicio por la banda izquierda, tal y como lo ha hecho en todos los encuentros ya disputados de estas dos eliminatorias ante el Celta Fortuna y el cuadro catalán.

En la posición de central, hay más dudas sobre quienes serán los titulares en el duelo de vuelta ante el Gimnàstic de Tarragona, puesto que los dos puestos existentes en el esquema típico planteado por Sergio Pellicer tendrán que ser ocupados por dos de los tres centrales asiduos en los últimos compromisos del equipo que son Juande Rivas, Nelson Monte y Einar Galilea.

El central vasco era un fijo en el once inicial junto con el portugués hasta que sufrió una lesión menor en la recta final de la temporada regular y se vio relegado al banquillo una vez fue recuperado en favor del malagueño, dado que el rendimiento de este convenció al entrenador de Nules y no volvió a pisar el terreno de juego en un encuentro oficial hasta que ingresó a jugar en la segunda parte de la vuelta ante el Celta Fortuna y se erigió como uno de los héroes de la remontada con una actuación de muy alto nivel.

Por su parte, el canterano logró la titularidad para esta recta final después de la dolencia del vasco ya comentada y, aunque su nivel de juego ha decrecido en los últimos partidos, ha sido su problema con las tarjetas amarillas lo que provocó que se perdiese la segunda mitad ante el Nàstic de Tarragona ante la posibilidad de ser expulsado. Esta preocupación de Sergio Pellicer indica que, como mínimo, quiere tener disponible la opción de que pueda gozar de minutos en tierras catalanas.

Nelson Monte ha sido el eje central de la defensa del primer equipo del club de Martiricos durante toda la temporada, pero su rendimiento ha dado un bajón bastante considerable en los dos últimos partidos y la premisa del técnico de Nules es clara y no perdona este tipo de cambios. El momento más crítico fue en la primera parte del duelo de vuelta ante el cuadro gallego en la primera ronda del play off de la fase de ascenso a Segunda División, pues salió en primera plana en la foto del gol y no dio sensación de seguridad en algunas de las jugadas ofensivas de los visitantes. Además, jugó 45 minutos el pasado sábado en La Rosaleda y, aunque es cierto que mejoró mucho en cuanto a la semana anterior, no se pudo ver al que ha sido el pilar fundamental de la zaga durante meses.

En el lateral derecho, las rotaciones son ya algo habitual entre Jokin Gabilondo y Carlos Puga y esta decisión parece ser que tendrá más que ver con la estrategia del cuerpo técnico para este partido que por meramente rendimiento, puesto que ambos están cumpliendo en los últimos partidos cuando les toca ayudar al conjunto.