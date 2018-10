Tránsito en las alas de Muñiz

Juan Ramón Muñiz dio pronto con la tecla y encontró un once tipo que le da resultados. Se aplica de algún modo esa filosofía que dice que si algo funciona, no lo toques. Ofrece así una sensación de rigidez en el once, aunque con matices. Primero por lo estadístico, porque nada menos que 26 jugadores han debutado, 23 contando solo la Liga 1|2|3. Después, porque dentro de esa continuidad a portería, defensa, doble pivote y delantera, menos cuando lo exigen las internacionalidades, la movilidad en las bandas es total. Nadie es fijo y, entre circunstancias y rendimientos distintos, hasta siete futbolistas se han repartido las alas de este Málaga. Y todos, con al menos una titularidad.

Ontiveros, con 549 minutos y siete partidos de inicio, es el que más continuidad ha tenido

Desde la dupla Ontiveros-Renato Santos para abrir el campeonato ante el Lugo pasaron por esos carriles Juankar, Pacheco, Mula, Hicham y Juanpi, y aún no debutó Haksabanovic. El marbellí es el que más minutos suma, 549, con siete titularidades. Es también el único junto al venezolano que no ha sufrido lesiones, uno de los motivos que han llevado a tanta rotación, y solo se perdió un partido (Almería) por su expulsión contra el Alcorcón. Aún no ha marcado, sí lleva dos asistencias y su papel ha ido de menos a más consagrándose como uno de los más desequilibrantes del equipo. Mucho ha llovido ya desde sus problemas extradeportivos y la cesión a Valladolid.

Precisamente las lesiones apartaron a Renato Santos de un once donde se afianzó desde la primera jornada. El portugués, llegado del Boavista, disputó los tres primeros partidos (218’) sin mucho acierto arriba, pero ofreciendo un trabajo atrás que le afianzaba en el once de Muñiz. Así era hasta el día de Tenerife, fatídico no solo para él, también para Álex Mula. Mientras el de Pardilhó se rompió en el calentamiento, lo que abrió la vuelta a la titularidad a Ontiveros, el canterano, también de inicio, sufrió esa dichosa rotura del menisco que aún le tiene en el dique seco tras problemas en el postoperatorio. Dos minutos contra el Almería, una clara ocasión fallada, y 88 correctos frente al conjunto insular antes de caer en desgracia. Mientras, Renato espera su regreso tras dos semanas recuperado.

Mula continúa en recuperación de su operación y Juankar, pendiente de examen

Otro al que no se le acaba el mal de ojo es Juankar. El madrileño fue titular contra el Alcorcón en el lugar de Ontiveros y se le esperaba como otro recurso útil para Muñiz, por versatilidad y labor defensiva. Hasta que el 19 de septiembre sufrió un esguince en la misma rodilla que se rompió hace un año en el Bernabéu y que aún le tiene pendiente de diagnóstico definitivo porque no cesan las molestias. 290 minutos y dos titularidades, una en Copa, son sus números.

Estas bajas propiciaron el regreso de Juanpi Añor al once. Del "Juanpi, vete ya" a la ovación después de su buen partido ante el Albacete. Debutó en Copa, su primera titularidad, y continuó ante el Rayo Majadahonda para sumar 327 minutos en cuatro partidos. Va cogiendo un protagonismo que aún se le pide a un Dani Pacheco al que se ve por debajo de su tope físico. Suficiente para dejar detalles de mucha calidad y una asistencia brillante a Harper en Almería, en la primera de sus dos titularidades (300 minutos). Mientras, Hicham se mete de lleno en la categoría como un recambio fijo. Pese a algunas molestias y lesionarse en su día de titular y goleador ante el Córdoba, ha participado en todos los partidos (322’). Uno más de los recursos en las alas para Muñiz. Y ante el Numancia (mañana, 21:00), nueva oportunidad sin nada seguro para ellos.