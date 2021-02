"Me veo como un vikingo en la portería"

Está a caballo entre el Atlético Malagueño y el Málaga, suele entrenarse con el primer equipo y aunque su nombre y ascendencia vienen de Suecia habla un castellano impecable. Dani Strindholm es uno de los porteros de futuro en el Málaga y este fin de semana viajó con el equipo de Pellicer a El Molinón: "Llegamos a la 1 a La Rosaleda, entramos y a casa a comer. En la primera parte parecía que teníamos el partido muy encarrilado, lo veía muy bien, pero un gol rápido en la segunda mitad es complicado de revertir después", explicaba al programa Objetivo G9 de 101tv.

"Soy sueco pero llevo en España desde los seis años. Estoy bien, entrenando mucho, yendo a Málaga desde San Pedro todos los días, pero muy bien. Soy muy malaguista y poder estar con el primer equipo es un sueño cumplido, es algo increíble. Siempre he sido solo del Málaga, mi padre me sacó el abono con seis años, llevo 13 años como socio", reconocía el canterano que ahora quiere seguir en las categorías inferiores de Suecia y tiene el reto de ser convocado por la Sub 21: "Hay competencia muy buena, pero creo que es posible".

Cuando se le preguntó por su estilo, fue directo: "Soy muy físico, me encanta el uno contra uno y el juego aéreo. Me gusta verme como un vikingo en la portería. Todo lo que sea golpeo fuerte y uno contra uno me encanta" y añadió como referencia a "Ter Stegen, por su juego con los pies, su uno contra uno. Nunca se achica, siempre está de cara". Además, preguntado por si él también sigue el tópico que señala como locos a los guardametas, entró a la broma: "Un punto de loco sí que tengo".

El joven portero afronta su quinta temporada como blanquiazul y habló sobre la competencia y su relación con los dos porteros del primer equipo: "Muy sana, son buenas personas, me motivan mucho, me dan consejos, está genial. Lo que veo es que con cada entrenamiento vamos a más y la competencia hace que vayamos mejor". "Pellicer conmigo ha sido muy bueno, siempre me ha motivado, me ha dado cariños y me ha dicho cosas muy bonitas, tengo una relación muy buena con él".

Jugar con público en La Rosaleda está entre sus sueños futbolísticos, y aunque aún no ha cumplido los 20 ha dejado los videojuego: "Era un viciado importante al Fifa, pero este año lo he dejado y estoy estudiando más. Estudiando Economía en la UMA. Me gustaría tener mi propia empresa. Tengo el turno de tarde, me entreno por la mañana y estudio por la tarde".

Por último, habló del segundo equipo blanquiazul: "Es complicado, piensa que los rivales tienen mucha experiencia, han estado muchos años en Tercera. En casa, vamos bien, campo grande, estamos acostumbrados, pero en los campos rivales es más difícil, tenemos que ganar experiencia. El sueño de mi vida es jugar en La Rosaleda, si hay afición, uf. El efecto Rosaleda hace un montón".