El vestuario del Málaga: "El penalti lo ha visto La Rosaleda entera"

"El penalti lo han visto las veintitantas mil personas de La Rosaleda, pero tenemos que estar por encima", decía Genaro en zona mixta. Acción sobre Víctor García que acapara la resaca del Málaga-Real Murcia, también con quejas de Pellicer, también de la plantilla. "Sí que nos ha parecido, también a otros compañeros. El árbitro ha intentado llevar el partido al mejor punto. Son acciones que pueden decantar un partido", más contemplativo Jokin, pero reconocía el mosqueo interno. En lo futbolístico, un partido donde el Málaga volvió a ser reservón, cayendo en las redes de un Real Murcia rácano y que careció de ambición incluso con diez. "Creo que todos nos hemos quedado con sensación de querer más. Partido controlado, donde el Murcia no nos hizo peligro, a pesar de que se han puesto en bloque bajo. No hemos entrado bien. Alguna pérdidas que nos pudieron hacer daño. Algunas acciones también que nos podían haber favorecido, pero no hay que pensar en eso. A pensar lo que viene", explicaba Jokin.

"A medida que la Liga va cumpliendo partidos, todo nos conocemos más. Ya analizamos mejor las virtudes y defectos. Hicieron un partido defensivo, con poca capacidad ofensiva. Tuvimos el partido controlado en defensa. Partido de pocas ocasiones, cerrado, que se podía decantar por una acción en concreto. Salimos todos los partidos a ganar, y hoy lo queríamos hacer como fuese. El Murcia venia en gran dinámica, pero sabemos de nuestro potencial. Fuimos a por todas, poniendo todo de nuestra parte. No estamos tan lúcidos como antes, de dos partidos sin encajar también. Hay que valorar todos los aspectos. Estos partidos son los que hacen prepararte par aun play of, un test. El Murcia es un equipo difícil de meterle mano, como pasará en play off, equipo que se defiende bien. Los partidos se vuelven más cerrados y nos servirá de aquí en adelante", reflexionaba el lateral.

"Hay un observador en la Federación en el estadio, ya él lo considerará los árbitros tienen que tomar las decisiones oportunas", insistía Genaro con el arbitraje. Hemos tenido múltiples ocasiones, con un juego ofensivo, lo que se ha hecho toda la semana. Ha perdido el Ibiza además. Diez partidos sin perder, así que a seguir sumando. Puedo enumera las ocasiones Kevin ha tenido unas cuantas, yo he tenido un tiro a puerta, Ferreiro al larguero. Hemos llegado bastante. El penalti era una ocasión de mano a mano. No es un debe nuestro. Nos falta efectividad. Pese a las adversidades, hemos plantado cara. Las dudas las entiendo. Queremos que la gente se vaya a casa contenta con los tres puntos. Pero pedimos a a la gente que valore lo que hacemos, que estamos a punto de certificar matemáticamente los play offs. Podemos dar más. Es ensayo-error. La efectividad de cara a puerta. El Murcia ha plantado un bloque bajo, hemos dado esa basculación y continuidad al balo, aunque nos faltó velocidad. Hay que seguir en esta línea. Somos el equipo menos goleado", mensajes de Genaro, sustituido en la segunda parte.

"Ahora lo estaba comentando con amigos que han venido. Tenia una pequeña sobrecarga de esta semana. Cero dudas o cualquier molestia. Me encontré espectacular en la primera parte y luego el míster tomo la decisión más correcta. El Córdoba es un rival directo por el segundo puesto. Ahora a descansar, recuperar a los jugadores. A partir del martes, pensar en el Córdoba, que está teniendo buenos resultados y jugando bien. Ojalá sea un partido bonito, competido y de los que gustan. Es incluso como un partido de final de play off", pensando ya el sevillano en El Arcángel.